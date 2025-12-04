Die Stadt São Paulo wurde von GUINNESS WORLD RECORDS für das weltweit größte kommunale Programm zur Ernährungssicherheit ausgezeichnet

Der Bürgermeister von São Paulo, Ricardo Nunes, erhielt das Guinness-Zertifikat von der Prüferin der Institution, Camila Borenstain, die an der Zeremonie in Paraisópolis, einer einkommensschwachen Gemeinde im Süden der Stadt, teilnahm. Die Ernährungssicherheit wird von der Weltgesundheitsorganisation als grundlegendes Menschenrecht angesehen.

SÃO PAULO, 4. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Am Mittwoch (3. Dezember) wurde die Stadt São Paulo von GUINNESS WORLD RECORDS für das weltweit größte kommunale Programm zur Ernährungssicherheit ausgezeichnet und ist damit die erste Stadt weltweit, die in dieser Kategorie ausgezeichnet wurde. Die Auszeichnung, die das Modell von São Paulo als internationalen Maßstab etabliert, würdigt die kontinuierliche Politik der Landeshauptstadt, der Bevölkerung einen würdigen und kontinuierlichen Zugang zu Lebensmitteln zu gewährleisten. Der Rekord wurde aufgestellt, nachdem eine Überprüfung durch Guinness die Verteilung von 933,8 Tonnen Lebensmitteln innerhalb von 24 Stunden bestätigt hatte. Die Stadt São Paulo verteilt täglich mehr als 3 Millionen Mahlzeiten.

Das von der Stadt verwaltete Netzwerk für Ernährungssicherheit umfasst Fertiggerichte, frische Produkte und Körbe mit Grundnahrungsmitteln. Zur offiziellen Überprüfung des Rekords fand am sogenannten „Food Security D Day" am 25. November eine historische Mobilisierung statt, an der mehr als 5.600 Wahllokale in der ganzen Stadt und 1.500 Menschen auf den Straßen beteiligt waren.

Bei der Übergabe der Urkunde durch den offiziellen Vertreter von Guinness World Records betonte Bürgermeister Ricardo Nunes, dass dieser Moment verdeutliche, wie sehr São Paulo eine Stadt der Solidarität, Gastfreundschaft und Fürsorge für ihre Bevölkerung sei. „Diese Auszeichnung bedeutet mir sehr viel. Nur wer Hunger erlebt hat, weiß, wovon ich spreche; nur wer jemanden hungern gesehen hat, versteht die Bedeutung eines robusten Ernährungsprogramms", sagte er.

„Es ist mir eine Ehre, heute, am 3. Dezember, diesen von der Stadt São Paulo erzielten Rekord zu würdigen: das größte kommunale öffentliche Ernährungssicherheitsprogramm", sagte Guinness-Richterin Camila Borenstain.

Hauptprogramme

Zu den wichtigsten Programmen, die bei dieser Leistung berücksichtigt wurden, gehört das Programm zur Verteilung von Schulmahlzeiten, das mehr als 1 Million Schülern im kommunalen Schulsystem bis zu fünf Mahlzeiten pro Tag zur Verfügung stellt. Im Bereich der frühkindlichen Bildung erhalten 325.000 Kinder jeden Monat Milch nach Hause geliefert.

Um soziale Benachteiligung direkt zu bekämpfen, verteilt die Stadt São Paulo im Rahmen der Programme „Cestas Básicas" (Grundnahrungsmittelkörbe) und „Cidade Solidária" (Solidarische Stadt) insgesamt 421.000 Grundnahrungsmittelkörbe pro Monat.

Zum Netzwerk gehören auch Bom Prato Paulistano (Gutes Essen aus São Paulo) mit 7.000 erschwinglichen Mahlzeiten pro Tag, Rede Cozinha Escola (Schulküchen-Netzwerk), das 26.000 Mahlzeiten pro Tag ausliefert und berufliche Fortbildungen anbietet, sowie Rede Cozinha Cidadã (Bürgerküchen-Netzwerk), das 15.000 Mahlzeiten pro Tag in den Außenbezirken der Stadt ausliefert.

Ergänzt werden diese Maßnahmen durch Armazéns Solidários (Solidarische Lagerhäuser), die den im CadÚnico-Programm registrierten Personen Rabatte von bis zu 50 % auf wichtige Lebensmittel gewähren, und Banco de Alimentos (Lebensmittelbank), die monatlich 55 Tonnen Produkte an soziale Einrichtungen spendet.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2837922/Prefeitura_de_S_o_Paulo_recebe_do_Guinness_World_Records_o_t_tulo_de_maior_progr.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/die-stadt-sao-paulo-wurde-von-guinness-world-records-fur-das-weltweit-groWte-kommunale-programm-zur-ernahrungssicherheit-ausgezeichnet-302633257.html