    Bybit kooperiert mit Komainu: Sicherer 24/7-Krypto-Handel für Profis

    Wenn Sicherheit auf Hochfrequenzhandel trifft: Bybit und Komainu bündeln ihre Stärken, um institutionellen Anlegern rund um die Uhr geschützten Zugang zum Kryptomarkt zu bieten.

    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Bybit und Komainu haben eine Partnerschaft geschlossen, um institutionellen Anlegern sicheren 24/7-Handel mit getrennten Vermögenswerten anzubieten.
    • Komainu Connect ermöglicht es Kunden, Vermögenswerte bei einer regulierten Drittverwahrungsstelle zu verwahren und gleichzeitig an der Börse zu handeln.
    • Die Partnerschaft bietet Vorteile wie 100% Sicherheitsspiegelung, ein außerbörsliches Abrechnungsverfahren und maximale Transparenz durch On-Chain-Wallets.
    • Komainu Connect wird durch fortschrittliche Technologien unterstützt und ermöglicht schnelle Verbindungen zu einem umfangreichen Netzwerk von Marktgegenparteien.
    • Bybit ist die zweitgrößte Kryptowährungsbörse der Welt mit über 60 Millionen Nutzern und fokussiert sich auf Sicherheit und Benutzererfahrung.
    • Komainu bietet eine Infrastruktur auf Bankenniveau für digitale Vermögenswerte und wird von mehreren Finanzaufsichtsbehörden reguliert.






    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
