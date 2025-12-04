Alzchem Group investiert 120 Mio. € in Sport, Ernährung & Gesundheit
Mit einem Investitionspaket von 120 Mio. Euro stellt Alzchem die Weichen für Wachstum in Sport, Ernährung und Gesundheit – und baut seine Kreatin-Vorherrschaft weiter aus.
Foto: adobe.stock.com
- Die Alzchem Group AG plant Investitionen von rund 120 Mio. Euro in den Ausbau ihrer Kapazitäten für die Bereiche Sport, Ernährung und Gesundheit.
- Ziel ist der Bau einer automatisierten Produktionsanlage für Kreatin und Vorprodukte, mit Inbetriebnahme ab dem 2. Halbjahr 2027.
- Die Investitionen sollen ein jährliches Umsatzpotenzial im dreistelligen Millionenbereich generieren und positive Ergebnisbeiträge leisten.
- Alzchem ist der einzige Hersteller außerhalb Asiens, der hochreines Kreatin produziert, und profitiert von seiner starken Position im Premiumsegment mit Produkten wie Creapure und Creavitalis.
- Das Unternehmen sieht langfristiges Wachstumspotenzial in neuen Anwendungsbereichen, z.B. Frauengesundheit und Healthy Aging, und nutzt sein breites Produktportfolio.
- Die Investitionen wurden im Rahmen eines umfassenden Programms beschlossen, um das profitable Wachstum zu fördern und die Marktposition weiter zu stärken.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Alzchem Group ist am 27.02.2026.
Der Kurs von Alzchem Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 132,60EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,43 % im
Plus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 132,80EUR das entspricht einem Plus von +0,15 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.793,30PKT (+1,19 %).
+5,15 %
+1,25 %
-17,07 %
-7,85 %
+103,79 %
+562,56 %
+542,79 %
+163,19 %
