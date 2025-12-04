    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsUnternehmensnachrichtenvorwärtsNachricht
    Waterdrop Inc. Q3 2025: Nettogewinn steigt um 60,1 % – Ungeprüfte Zahlen

    Waterdrop Inc. meldet ein starkes drittes Quartal 2025: Gewinnsprung, boomendes Versicherungsgeschäft, umfangreiche Rückkäufe und wachsende digitale Gesundheitslösungen.

    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Waterdrop Inc. verzeichnete im dritten Quartal 2025 einen Nettogewinnanstieg von 60,1 % im Vergleich zum Vorjahr
    • Der Nettobetriebserfolg betrug 974,9 Mio. RMB, was einem Anstieg von 38,4 % gegenüber dem Vorjahr entspricht
    • Die versicherungsbezogenen Einnahmen stiegen um 44,8 % auf 869,7 Mio. RMB, der Betriebsgewinn im Versicherungsgeschäft erreichte 176,4 Mio. RMB
    • Waterdrop hat seit September 2021 etwa 58,1 Mio. American Depositary Shares (ADS) zurückgekauft
    • Das Unternehmen sammelte im Quartal 71,2 Mrd. RMB für 3,61 Mio. Patientinnen und Patienten über Waterdrop Medical Crowdfunding
    • Die Digital Clinical Trial Solution erzielte im dritten Quartal einen Umsatz von ca. 31,9 Mio. RMB, mit über 13.282 Patienten in 1.491 Studienprogrammen bis September 2025






    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
