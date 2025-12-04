    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    EU-Einigung

    Was künftig als 'alkoholfreier' Wein gilt

    • Neue Regeln für alkoholfreien Wein beschlossen.
    • "0,0%" nur für Weine mit max. 0,05% Alkohol.
    • Alkoholreduzierte Weine ab 0,5% dürfen so gekennzeichnet werden.

    BRÜSSEL (dpa-AFX) - Unterhändler des Europäischen Parlaments und der EU-Staaten haben sich auf neue Kennzeichnungsregeln für alkoholfreien und alkoholreduzierten Wein geeinigt. Künftig darf Wein als "alkoholfrei" mit dem Zusatz "0,0%" gekennzeichnet werden, wenn der Alkoholgehalt 0,05 Volumenprozent nicht übersteigt, wie beide Seiten mitteilten.

    Wie aus Angaben der EU-Staaten hervorgeht, dürfen Weine - ähnlich wie Bier - mit einem Gehalt von unter 0,5 Prozent Alkohol ebenfalls als "alkoholfrei" gekennzeichnet werden. Sie dürfen demnach aber nicht den Zusatz "0,0%" tragen.

    Produkte mit einem Alkoholgehalt ab 0,5 Volumenprozent, deren Alkoholgehalt um mindestens 30 Prozent reduziert wurde, sollen die Bezeichnung "alkoholreduziert" tragen dürfen. Die neuen Regelungen sollen den Weinproduzenten helfen, auf veränderte Marktbedürfnisse zu reagieren.

    Die Einigung muss noch vom Parlament und den EU-Staaten formell angenommen werden. Das ist in der Regel Formsache./mjm/DP/men





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
