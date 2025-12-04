    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    APA ots news

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    HYPO NOE Landesbank verlängert Vorstände für dritte Periode

    Für Sie zusammengefasst
    • HYPO NOE Landesbank erfolgreich, Vorstände wiederbestellt.
    • Eigenkapital auf Rekordwert von über 900 Millionen Euro.
    • Digitalisierung und Regionalität als Zukunftsstrategien.

    Wolfgang Viehauser als Marktvorstand und Sprecher des Vorstandes sowie Udo Birkner als Marktfolgevorstand für eine neue Fünf-Jahres-Periode wiederbestellt

    St. Pölten (APA-ots) - "Die vergangenen Jahre waren für die Geschäftsentwicklung der HYPO
    NOE Landesbank sehr erfolgreich, was die hervorragende Arbeit der beiden Vorstände, Wolfgang Viehauser und Udo Birkner, und des gesamten HYPO-NOE-TEAMS unterstreicht, wichtige Meilensteine dafür sind nicht nur die guten Geschäftsergebnisse, sondern auch die Steigerung des Eigenkapitals auf einen neuen Rekordwert von über 900 Millionen Euro. Darüber hinaus wurden auch wichtige Themen wie die Digitalisierung als Chance aufgegriffen und wesentliche Weichenstellungen für die Zukunft und eine weitere positive Entwicklung getroffen. Ich freue mich daher, dass der Aufsichtsrat beiden einstimmig das Vertrauen ausgesprochen und die Funktionsperiode um weitere fünf Jahre verlängert hat. Ich bin davon überzeugt, dass sie die HYPO NOE auch in den kommenden Jahren sicher und vor allem erfolgreich steuern werden", erklärt
    Aufsichtsratsvorsitzender Prof. Günter Ofner zur heutigen Wiederbestellung.

    Auch Eigentümervertreter Finanzlandesrat Anton Kasser begrüßt die erneute Bestellung der beiden Vorstände: "Wolfgang Viehauser und Udo Birkner haben die HYPO NOE Landesbank in den vergangenen Jahren strategisch weiterentwickelt und ihre Führungsqualitäten auch unter herausfordernden wirtschaftlichen Bedingungen unter Beweis gestellt. Die heutige Wiederbestellung bestätigt das Vertrauen des Aufsichtsrates in ihre Arbeit. Mein Dank gilt allen Mitgliedern des Aufsichtsrates unter der Leitung von Vorsitzendem Günther Ofner für ihr Engagement. Den wiederbestellten Vorständen sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der HYPO NOE spreche ich meinen Dank für die geleistete Arbeit aus und wünsche weiterhin viel Erfolg."

    Der Aufsichtsrat der HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG hat in seiner Sitzung vom 4. Dezember 2025 folgende Vorstandsbestellungen beschlossen:

    DI Wolfgang Viehauser, MSc, Marktvorstand und Sprecher des Vorstandes der HYPO NOE Landesbank wurde für eine neue Fünf-Jahres- Periode wiederbestellt. Viehauser, 1966 in Amstetten geboren, absolvierte seine Ausbildung an der Harvard Business School in Boston, an der Virginia Tech in Blacksburg sowie der
    Montanuniversität Leoben. 1992 begann er seine Laufbahn im Bankenwesen, trat 2008 in die HYPO NOE ein und stieg 2016 in den Vorstand auf. Seine zweite Periode im Vorstand endet im Juli 2026 - die vorzeitige Wiederbestellung erfolgt nun bis Juli 2031.

    Zugleich wurde auch der bisherige Marktfolgevorstand, MMag. Dr. Udo Birkner, MBA, in seiner Funktion für fünf Jahre verlängert. Birkner, 1964 in Wien geboren, absolvierte ein Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Wien und der
    Betriebswirtschaftslehre an der Wirtschaftsuniversität Wien. Seine Karriere im Bankensektor startete er 1991 in der damaligen Creditanstalt. Seit 1. Jänner 2017 ist Udo Birkner Mitglied des Vorstandes der HYPO NOE Landesbank. Birkners zweite Vorstandsperiode endet mit Ende 2026, seine nunmehr dritte Periode läuft Ende 2031 aus.

    Zwtl.: HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG

    Die HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG ist die größte und älteste Landesbank Österreichs. Seit über 130 Jahren ist sie daher verlässliche Geschäftsbank, stabile Landesbank und spezialisierte Hypothekenbank. Mit dem Land Niederösterreich als 100% -Eigentümer kann die Landesbank auf eine sichere Basis bauen. Die HYPO NOE setzt auf Regionalität, Kundennähe und Nachhaltigkeit. Wesentliche Bausteine der Strategie sind der weitere Ausbau moderner digitaler Services, die persönliche Beratungskompetenz im Filialnetz und die Finanzierung von Projekten mit gesellschaftlichem Mehrwert.

    Mit dem soliden Emittentenrating 'A' mit "stabilem" Ausblick durch Standard & Poors zählt das Institut zu den bestbewerteten und somit sichersten Banken Österreichs. Im Bereich Nachhaltigkeit unterstreicht der "Prime"-Status von ISS ESG, dass die HYPO NOE Landesbank zu den Besten der Branche gehört.

    Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at

    Rückfragehinweis:
    HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Florian Liehr
    Pressesprecher & Leitung Kommunikation
    Telefon: +43(0)5 90 910-1235
    E-Mail: florian.liehr@hyponoe.at
    Website: https://www.hyponoe.at

    Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/5667/aom

    *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

    OTS0221 2025-12-04/16:38






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    APA ots news HYPO NOE Landesbank verlängert Vorstände für dritte Periode "Die vergangenen Jahre waren für die Geschäftsentwicklung der HYPO NOE Landesbank sehr erfolgreich, was die hervorragende Arbeit der beiden Vorstände, Wolfgang Viehauser und Udo Birkner, und des gesamten HYPO-NOE-TEAMS unterstreicht, wichtige …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von TTMzero
     