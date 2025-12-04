    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Aktien Frankfurt Schluss

    DAX versucht den Ausbruch – Positive Nachrichtenflut für die Autobauer

    Kurz vor Jahresende gibt es positive Nachrichten für die deutschen Autobauer und damit Hoffnung, dass das tiefe Tal der Transformationsprobleme, Gewinnwarnungen und Sanierungsprogramme so langsam durchschritten ist.

    Zum einen dürfte das ab 2035 eigentlich geplante Verbrenner-Aus in Brüssel wieder gekippt werden und zum anderen will gewissermaßen passend dazu US-Präsident Trump die Umweltauflagen lockern, die für in den USA zugelassene Fahrzeuge gelten. Sein Vorgänger Biden hatte diese seiner Meinung nach „lächerlichen und inakzeptablen“ Regelungen eingeführt. 

    Beide Nachrichten sind Balsam auf die Wunden der Verbrenner-Champions „Made in Germany“, die zwar alle fleißig dabei sind, auf Elektromobilität umzustellen, aber immer noch durch ihre jahrelange Ingenieurskunst mit Benzin- und Dieselmotoren höhere Margen erzielen. Gleichzeitig soll die umweltfreundlichere Variante in Deutschland wieder gefördert werden, was auch die Anstrengungen in diese Richtung belohnen würde. Last but not least hat die Bank of America dies alles in einer Studie zusammengeschrieben und ist sehr zuversichtlich für das Jahr 2026. 

    Kein Wunder also, dass heute alle fünf Autobauer im DAX die Gewinnerliste anführen und den Index in einem ersten Schritt schon mal in die Widerstandszone zwischen 23.850 und 23.900 Punkten geführt haben. Bleiben die Käufer jetzt am Ball und geht es schnell auch über die psychologische runde Marke, könnten die Anleger in Frankfurt den Traum von einer Jahresendrally doch noch weiterträumen. 

    Autor
    Christine Romar
    Christine Romar ist seit Juni 2025 Head of Europe bei CMC Markets. Zuvor verantwortete sie bei der Citi als Head of EMEA Public Listed Products Sales & Distribution das Geschäft mit strukturierten Produkten. Vorherige Stationen ihrer beruflichen Karriere waren die BNP Paribas und die Bank Vontobel. Christine Romar beschäftigt sich seit 30 Jahren mit den Finanzmärkten. Ihr Schwerpunkt liegt auf der fundamentalen Analyse von Währungen, Rohstoffen, Anleihen und der weltweiten Aktienmärkte unter makroökonomischen Aspekten wie Zinsen, Konjunktur und Geldpolitik.
    Verfasst von Christine Romar
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
