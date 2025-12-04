Kroger Aktie schmiert ab - 04.12.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die Kroger Aktie. Sie fällt um -6,14 % auf 53,47€. Der Kursrückgang der Kroger Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,21 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -6,14 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Kroger ist ein führender US-Einzelhändler, spezialisiert auf Lebensmittel und verwandte Produkte. Als größter Supermarktbetreiber in den USA bietet Kroger frische Lebensmittel, Eigenmarken, Haushaltswaren und Apothekenservices. Hauptkonkurrenten sind Walmart, Costco und Amazon. Kroger differenziert sich durch ein starkes Eigenmarkenportfolio, innovative Einzelhandelstechnologien und ein effektives Kundenbindungsprogramm.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Kroger, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -2,21 % Verlust nach sich zog.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -1,21 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,40 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -4,32 % verloren.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,08 % geändert.

Kroger Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,21 % 1 Monat +3,40 % 3 Monate -2,21 % 1 Jahr +0,44 %

Informationen zur Kroger Aktie

Es gibt 663 Mio. Kroger Aktien. Damit ist das Unternehmen 35,12 Mrd.EUR € wert.

Nach der Erholung auf Dreiwochenhochs ist die Luft an den US-Börsen am Donnerstag erst einmal raus. Die Indizes starteten schwunglos in den Handel. Nachdem sich zuletzt die Erwartung verfestigt hatte, dass es in diesem Jahr noch eine Zinssenkung …

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Am Donnerstag haben zwei große US-Einzelhändler Einblick in ihre Geschäftszahlen gegeben. Die Ergebnisse zeigen auch, wie sich der Konsum in den USA entwickelt.

Kroger Aktie jetzt kaufen?

Ob die Kroger Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Kroger Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.