    Kroger Aktie schmiert ab - 04.12.2025

    Am 04.12.2025 ist die Kroger Aktie, bisher, um -6,14 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Kroger Aktie.

    Kroger ist ein führender US-Einzelhändler, spezialisiert auf Lebensmittel und verwandte Produkte. Als größter Supermarktbetreiber in den USA bietet Kroger frische Lebensmittel, Eigenmarken, Haushaltswaren und Apothekenservices. Hauptkonkurrenten sind Walmart, Costco und Amazon. Kroger differenziert sich durch ein starkes Eigenmarkenportfolio, innovative Einzelhandelstechnologien und ein effektives Kundenbindungsprogramm.

    Kroger aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 04.12.2025

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Kroger Aktie. Sie fällt um -6,14 % auf 53,47. Der Kursrückgang der Kroger Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,21 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -6,14 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Kroger, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -2,21 % Verlust nach sich zog.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -1,21 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,40 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -4,32 % verloren.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,08 % geändert.

    Kroger Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,21 %
    1 Monat +3,40 %
    3 Monate -2,21 %
    1 Jahr +0,44 %

    Informationen zur Kroger Aktie

    Es gibt 663 Mio. Kroger Aktien. Damit ist das Unternehmen 35,12 Mrd.EUR € wert.

    Wenig bewegter Auftakt nach jüngster Erholungsrally


    Nach der Erholung auf Dreiwochenhochs ist die Luft an den US-Börsen am Donnerstag erst einmal raus. Die Indizes starteten schwunglos in den Handel. Nachdem sich zuletzt die Erwartung verfestigt hatte, dass es in diesem Jahr noch eine Zinssenkung …

    Börsenstart USA - 04.12. - US Tech 100 schwach -0,39 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Kroger & Dollar General: So steht es um den US-Einzelhandel


    Am Donnerstag haben zwei große US-Einzelhändler Einblick in ihre Geschäftszahlen gegeben. Die Ergebnisse zeigen auch, wie sich der Konsum in den USA entwickelt.

    Kroger Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Kroger Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Kroger Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Kroger

    -5,23 %
    -1,27 %
    +3,25 %
    -2,07 %
    -1,17 %
    +25,56 %
    +122,52 %
    +56,36 %
    +258,67 %
