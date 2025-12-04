    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRhoen-Klinikum AktievorwärtsNachrichten zu Rhoen-Klinikum

    Jan Voigt zum neuen Kaufmännischen Geschäftsführer berufen (FOTO)

    Gießen/Marburg (ots) -

    - Dr. Sylvia Heinis wird Ärztliche Geschäftsführerin in Marburg
    - Prof. Dr. Uwe Wagner übernimmt zusätzlich zu seiner Klinikleitung und der
    Aufgabe als ärztlicher OP-Manager die Leitung des neuen Senologischen Zentrums
    am Universitätsklinikum Gießen

    Jan Voigt (40), bisher Regionalgeschäftsführer Südhessen in der Asklepios
    Gruppe, wurde vom Aufsichtsrat des Universitätsklinikums Gießen und Marburg
    (UKGM) zum Kaufmännischen Geschäftsführer am Universitätsklinikum Marburg
    berufen und tritt die Stelle zum 1. April 2026 an. Der studierte Betriebswirt
    Voigt löst Dr. Sylvia Heinis, MHBA (49) ab, die diese Funktion seit Juli 2018
    innehatte und künftig das Amt der Ärztlichen Geschäftsführerin Marburg
    übernimmt. Dr. Heinis folgt dabei auf Prof. Dr. med. Uwe Wagner, der sein Amt
    niedergelegt hat, um zusätzlich zu seinen Aufgaben als Direktor der Klinik für
    Frauenheilkunde und Geburtshilfe am Universitätsklinikum Marburg und ärztlicher
    OP-Manager im Zentral-OP die Leitung des neuen Senologischen Zentrums am
    Universitätsklinikum Gießen zu übernehmen.

    "Jan Voigt hat seine Expertise als Regionalgeschäftsführer Südhessen bei
    Asklepios seit September 2020 sehr erfolgreich unter Beweis gestellt. Mit ihm
    übernimmt ein erfahrener Krankenhausmanager die kaufmännische Leitung des
    Standortes Marburg. In dieser Funktion wird er die vorhandenen Strukturen
    weiterentwickeln und die standortbezogenen Aufgaben mit klarer fachlicher
    Ausrichtung voranbringen. Ein besonderes Augenmerk wird darauf liegen, gemeinsam
    mit der Geschäftsführung in Gießen die bereits begonnenen Prozessoptimierungen
    auf vielen Ebenen konsequent weiterzuführen und damit die Versorgung, die
    Zusammenarbeit der Berufsgruppen sowie die wirtschaftliche Stabilität beider
    Standorte zu stärken", sagt Dr. Gunther K. Weiß, Vorsitzender der
    Geschäftsführung der UKGM GmbH und Vorstand der RHÖN-KLINIKUM AG. Er dankte Dr.
    Sylvia Heinis für ihre mehr als sechs Jahre währende erfolgreiche kaufmännische
    Geschäftsführung am Universitätsklinikum Marburg. Prof. Dr. Uwe Wagner, ihrem
    Vorgänger in der künftigen Position als Ärztliche Geschäftsführerin in Marburg,
    dankte Weiß ebenfalls für die geleistete Arbeit in seinem Amt, das er seit Ende
    2021 bekleidet hatte. "Ich wünsche Jan Voigt, Frau Dr. Heinis und Prof. Wagner
    viel Erfolg in ihren neuen Positionen und bin sehr zuversichtlich, dass sie ihre
    neuen Führungsaufgaben auch weiterhin mit großem Erfolg absolvieren werden", so
    Weiß.

    Jan Voigt (40), geboren in Königstein im Taunus, ist studierter Betriebswirt,
    verfügt über Auslandserfahrungen (USA, Belgien, Polen) und ist nach seinem Start
    als Trainee bereits seit mehr als 15 Jahren für die Asklepios Gruppe tätig.
     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rhoen-Klinikum Aktie

    Die Rhoen-Klinikum Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,81 % und einem Kurs von 12,30 auf Tradegate (04. Dezember 2025, 14:12 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rhoen-Klinikum Aktie um +0,82 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,36 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rhoen-Klinikum bezifferte sich zuletzt auf 833,68 Mio..

    Rhoen-Klinikum zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7800 %.

