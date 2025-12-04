Universitätsklinikum Marburg
Jan Voigt zum neuen Kaufmännischen Geschäftsführer berufen (FOTO)
Gießen/Marburg (ots) -
- Dr. Sylvia Heinis wird Ärztliche Geschäftsführerin in Marburg
- Prof. Dr. Uwe Wagner übernimmt zusätzlich zu seiner Klinikleitung und der
Aufgabe als ärztlicher OP-Manager die Leitung des neuen Senologischen Zentrums
am Universitätsklinikum Gießen
Jan Voigt (40), bisher Regionalgeschäftsführer Südhessen in der Asklepios
Gruppe, wurde vom Aufsichtsrat des Universitätsklinikums Gießen und Marburg
(UKGM) zum Kaufmännischen Geschäftsführer am Universitätsklinikum Marburg
berufen und tritt die Stelle zum 1. April 2026 an. Der studierte Betriebswirt
Voigt löst Dr. Sylvia Heinis, MHBA (49) ab, die diese Funktion seit Juli 2018
innehatte und künftig das Amt der Ärztlichen Geschäftsführerin Marburg
übernimmt. Dr. Heinis folgt dabei auf Prof. Dr. med. Uwe Wagner, der sein Amt
niedergelegt hat, um zusätzlich zu seinen Aufgaben als Direktor der Klinik für
Frauenheilkunde und Geburtshilfe am Universitätsklinikum Marburg und ärztlicher
OP-Manager im Zentral-OP die Leitung des neuen Senologischen Zentrums am
Universitätsklinikum Gießen zu übernehmen.
"Jan Voigt hat seine Expertise als Regionalgeschäftsführer Südhessen bei
Asklepios seit September 2020 sehr erfolgreich unter Beweis gestellt. Mit ihm
übernimmt ein erfahrener Krankenhausmanager die kaufmännische Leitung des
Standortes Marburg. In dieser Funktion wird er die vorhandenen Strukturen
weiterentwickeln und die standortbezogenen Aufgaben mit klarer fachlicher
Ausrichtung voranbringen. Ein besonderes Augenmerk wird darauf liegen, gemeinsam
mit der Geschäftsführung in Gießen die bereits begonnenen Prozessoptimierungen
auf vielen Ebenen konsequent weiterzuführen und damit die Versorgung, die
Zusammenarbeit der Berufsgruppen sowie die wirtschaftliche Stabilität beider
Standorte zu stärken", sagt Dr. Gunther K. Weiß, Vorsitzender der
Geschäftsführung der UKGM GmbH und Vorstand der RHÖN-KLINIKUM AG. Er dankte Dr.
Sylvia Heinis für ihre mehr als sechs Jahre währende erfolgreiche kaufmännische
Geschäftsführung am Universitätsklinikum Marburg. Prof. Dr. Uwe Wagner, ihrem
Vorgänger in der künftigen Position als Ärztliche Geschäftsführerin in Marburg,
dankte Weiß ebenfalls für die geleistete Arbeit in seinem Amt, das er seit Ende
2021 bekleidet hatte. "Ich wünsche Jan Voigt, Frau Dr. Heinis und Prof. Wagner
viel Erfolg in ihren neuen Positionen und bin sehr zuversichtlich, dass sie ihre
neuen Führungsaufgaben auch weiterhin mit großem Erfolg absolvieren werden", so
Weiß.
Jan Voigt (40), geboren in Königstein im Taunus, ist studierter Betriebswirt,
verfügt über Auslandserfahrungen (USA, Belgien, Polen) und ist nach seinem Start
als Trainee bereits seit mehr als 15 Jahren für die Asklepios Gruppe tätig.
