Jan Voigt zum neuen Kaufmännischen Geschäftsführer berufen (FOTO)

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rhoen-Klinikum Aktie Die Rhoen-Klinikum Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,81 % und einem Kurs von 12,30 auf Tradegate (04. Dezember 2025, 14:12 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rhoen-Klinikum Aktie um +0,82 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,36 %. Die Marktkapitalisierung von Rhoen-Klinikum bezifferte sich zuletzt auf 833,68 Mio.. Rhoen-Klinikum zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7800 %.

Gießen/Marburg (ots) -- Dr. Sylvia Heinis wird Ärztliche Geschäftsführerin in Marburg- Prof. Dr. Uwe Wagner übernimmt zusätzlich zu seiner Klinikleitung und derAufgabe als ärztlicher OP-Manager die Leitung des neuen Senologischen Zentrumsam Universitätsklinikum GießenJan Voigt (40), bisher Regionalgeschäftsführer Südhessen in der AsklepiosGruppe, wurde vom Aufsichtsrat des Universitätsklinikums Gießen und Marburg(UKGM) zum Kaufmännischen Geschäftsführer am Universitätsklinikum Marburgberufen und tritt die Stelle zum 1. April 2026 an. Der studierte BetriebswirtVoigt löst Dr. Sylvia Heinis, MHBA (49) ab, die diese Funktion seit Juli 2018innehatte und künftig das Amt der Ärztlichen Geschäftsführerin Marburgübernimmt. Dr. Heinis folgt dabei auf Prof. Dr. med. Uwe Wagner, der sein Amtniedergelegt hat, um zusätzlich zu seinen Aufgaben als Direktor der Klinik fürFrauenheilkunde und Geburtshilfe am Universitätsklinikum Marburg und ärztlicherOP-Manager im Zentral-OP die Leitung des neuen Senologischen Zentrums amUniversitätsklinikum Gießen zu übernehmen."Jan Voigt hat seine Expertise als Regionalgeschäftsführer Südhessen beiAsklepios seit September 2020 sehr erfolgreich unter Beweis gestellt. Mit ihmübernimmt ein erfahrener Krankenhausmanager die kaufmännische Leitung desStandortes Marburg. In dieser Funktion wird er die vorhandenen Strukturenweiterentwickeln und die standortbezogenen Aufgaben mit klarer fachlicherAusrichtung voranbringen. Ein besonderes Augenmerk wird darauf liegen, gemeinsammit der Geschäftsführung in Gießen die bereits begonnenen Prozessoptimierungenauf vielen Ebenen konsequent weiterzuführen und damit die Versorgung, dieZusammenarbeit der Berufsgruppen sowie die wirtschaftliche Stabilität beiderStandorte zu stärken", sagt Dr. Gunther K. Weiß, Vorsitzender derGeschäftsführung der UKGM GmbH und Vorstand der RHÖN-KLINIKUM AG. Er dankte Dr.Sylvia Heinis für ihre mehr als sechs Jahre währende erfolgreiche kaufmännischeGeschäftsführung am Universitätsklinikum Marburg. Prof. Dr. Uwe Wagner, ihremVorgänger in der künftigen Position als Ärztliche Geschäftsführerin in Marburg,dankte Weiß ebenfalls für die geleistete Arbeit in seinem Amt, das er seit Ende2021 bekleidet hatte. "Ich wünsche Jan Voigt, Frau Dr. Heinis und Prof. Wagnerviel Erfolg in ihren neuen Positionen und bin sehr zuversichtlich, dass sie ihreneuen Führungsaufgaben auch weiterhin mit großem Erfolg absolvieren werden", soWeiß.Jan Voigt (40), geboren in Königstein im Taunus, ist studierter Betriebswirt,verfügt über Auslandserfahrungen (USA, Belgien, Polen) und ist nach seinem Startals Trainee bereits seit mehr als 15 Jahren für die Asklepios Gruppe tätig.