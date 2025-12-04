    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Dittrich erneut zum Handwerkspräsidenten gewählt

    Für Sie zusammengefasst
    • Jörg Dittrich bleibt Präsident des ZDH für drei Jahre.
    • Verbesserung der Rahmenbedingungen für Handwerksbetriebe.
    • Kritik an Äußerungen von Bundesarbeitsministerin Bas.

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Jörg Dittrich bleibt der oberste Interessenvertreter für mehr als eine Million Handwerksbetriebe in Deutschland: Der Dresdener Dachdeckermeister ist für weitere drei Jahre zum Präsidenten des Zentralverbands des Deutschen Handwerks gewählt worden.

    Nach seiner Wahl sprach sich der 56-Jährige dafür aus, das Umfeld für die Betriebe und die rund 5,6 Millionen Beschäftigten im Handwerk zu verbessern. Dazu gehörten Bürokratieabbau, eine generationengerechte und zukunftsfeste Finanzierung der Sozialversicherungssysteme, steuerliche Entlastungen und verlässliche Energiepreise. "Die Sorgen und Nöte von selbstständigen Meisterinnen und Meistern unterscheiden sich nicht von denen der Beschäftigten", sagte Dittrich.

    Der Handwerkspräsident hatte sich in den vergangenen Tagen auch kritisch zu Äußerungen von Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) geäußert. "Wer Arbeitgeber pauschal zu Gegnern erklärt, stellt sich gegen diejenigen, die Arbeitsplätze und Werte schaffen, die jeden Tag ausbilden und gemeinsam mit ihren Beschäftigten den Wohlstand dieses Landes sichern."/ceb/DP/men





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
