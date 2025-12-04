Amazon steigt ins Chip-Rennen ein
Amazon kam in Fahrt – und wir waren rechtzeitig dabei: Mit dem Call-Optionsschein JH5NWX auf die Amazon-Aktie erzielten wir +30 % und bleiben dabei. Ausschlaggebend waren frische Impulse direkt vom Konzern: Auf der Hausmesse stellte AWS Trainium 3 vor – neue Server auf Basis eigener KI-Chips mit bis zu rund 4,4× mehr Rechenleistung, deutlich besserer Effizienz und 144 Chips pro System. Parallel skaliert Project Rainier als einer der größten KI-Cluster der Welt; Partner Anthropic soll bis Ende 2025 auf über eine Million Amazon-Chips kommen. Diese Kombination aus Produktneuheit, sofortiger Verfügbarkeit und sichtbarer Skalierung hat den Rückenwind für die Aktie spürbar erhöht.
Black-Friday in unserem Börsendienst – sparen Sie 20 Prozent mit dem Code“black20″…
Unser Ansatz ist dabei bewusst geradlinig. Wir verfolgen die Nachrichtenlage täglich, ordnen sie ein und übersetzen sie in klare Handelsideen. Beim JH5NWX setzten wir auf steigende Kurse der Amazon-Aktie – und der Schein legte zu, als Produktnews und Ausbau der Infrastruktur den Trend bestätigten. Entscheidend war nicht irgendein „Geheimtrick“, sondern das Zusammenspiel aus sauberer Vorbereitung, einem klaren Plan für den Einstieg und konsequenter Begleitung über die gesamte Phase des Anstiegs.
Wer solche Chancen früh erkennen will, ist in unserem Börsendienst richtig. Wir liefern verständliche Updates zu den wichtigsten Treibern, nennen konkrete Marken für Ein- und Ausstieg und bleiben während der Bewegung nah am Markt. So wird aus einer guten Unternehmensmeldung ein umsetzbarer Trade – und aus einer Idee eine messbare Entwicklung wie beim JH5NWX.