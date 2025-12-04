Amazon steigt ins Chip-Rennen ein

Amazon kam in Fahrt – und wir waren rechtzeitig dabei: Mit dem Call-Optionsschein JH5NWX auf die Amazon-Aktie erzielten wir +30 % und bleiben dabei. Ausschlaggebend waren frische Impulse direkt vom Konzern: Auf der Hausmesse stellte AWS Trainium 3 vor – neue Server auf Basis eigener KI-Chips mit bis zu rund 4,4× mehr Rechenleistung, deutlich besserer Effizienz und 144 Chips pro System. Parallel skaliert Project Rainier als einer der größten KI-Cluster der Welt; Partner Anthropic soll bis Ende 2025 auf über eine Million Amazon-Chips kommen. Diese Kombination aus Produktneuheit, sofortiger Verfügbarkeit und sichtbarer Skalierung hat den Rückenwind für die Aktie spürbar erhöht.

Black-Friday in unserem Börsendienst – sparen Sie 20 Prozent mit dem Code“black20″…