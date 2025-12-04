Ubicquia bringt die nächste Generation intelligenter Straßenbeleuchtung auf den Markt

FORT LAUDERDALE, Florida, 4. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Ubicquia hat heute eine bedeutende Erweiterung seines intelligenten Straßenbeleuchtungs-Ökosystems angekündigt und eine koordinierte Suite von Lösungen der nächsten Generation vorgestellt, die Versorgungsunternehmen und Kommunen dabei unterstützen sollen, ihre Straßenbeleuchtungsnetze mit unübertroffener Anlagenverwaltung, betrieblicher Effizienz und KI-gestützten Analysen zu modernisieren. Das neue Angebot umfasst die Einführung des universellen Straßenbeleuchtungssteuergeräts UbiCell Micro, wesentliche Verbesserungen der Verwaltungsplattform UbiVu und die Einführung von UbiScout, einem KI-Videozubehör, das adaptive Beleuchtung, Verkehrsinformationen und Straßenrandanalysen in die bestehende Straßenbeleuchtungsinfrastruktur integriert. Zusammen bilden diese Innovationen die Zukunft der intelligenten Straßenbeleuchtung von heute.

„Ubicquia ist führend beim Übergang zu intelligenter Infrastruktur mit Lösungen, die einfach zu implementieren und zu verwalten sind und die Betriebs- und Energieeffizienz messbar verbessern", sagte Ian Aaron, CEO von Ubicquia. „UbiCell Micro, die Verbesserungen von UbiVu und UbiScout sind das Ergebnis der Zusammenarbeit mit unseren mehr als tausend Kunden aus Städten und Versorgungsunternehmen."

Im Mittelpunkt dieser Markteinführung steht UbiCell Micro, der kleinste und intelligenteste Straßenbeleuchtungs-Controller der Branche. Er ist kleiner als eine Standard-Fotozelle und erfüllt die strengsten Versorgungsstandards für Messung, Überspannungsschutz, Stromqualität, Neigung und Vibration. Es handelt sich um eine einzige SKU, die 120-V- bis 480-V-Straßenbeleuchtungen automatisch erkennt und mit allen Dimmprotokollen kompatibel ist, einschließlich 0-10 V, DALI und D4i. Mit zwei LUX-Sensoren und einem leistungsstarken unterstützten GPS ermöglicht es einen nahtlosen Betrieb sowohl mit Straßen- als auch mit Zierleuchten. Die UbiCellMicro-Komponenten erfüllen die strengsten Anforderungen der US-Versorgungsunternehmen und des DOD. Mit einem einzigen Modem und eSIM-Unterstützung kann UbiCell Micro weltweit in öffentlichen und privaten Mobilfunknetzen eingesetzt werden.