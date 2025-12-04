    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ubicquia bringt die nächste Generation intelligenter Straßenbeleuchtung auf den Markt

    Förderung von Innovationen im Bereich der Fahrinfrastruktur mit UbiCell Micro, Verbesserungen der UbiVu-Plattform
    und dem UbiScout KI-Videozubehör

    FORT LAUDERDALE, Florida, 4. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Ubicquia hat heute eine bedeutende Erweiterung seines intelligenten Straßenbeleuchtungs-Ökosystems angekündigt und eine koordinierte Suite von Lösungen der nächsten Generation vorgestellt, die Versorgungsunternehmen und Kommunen dabei unterstützen sollen, ihre Straßenbeleuchtungsnetze mit unübertroffener Anlagenverwaltung, betrieblicher Effizienz und KI-gestützten Analysen zu modernisieren. Das neue Angebot umfasst die Einführung des universellen Straßenbeleuchtungssteuergeräts UbiCell Micro, wesentliche Verbesserungen der Verwaltungsplattform UbiVu und die Einführung von UbiScout, einem KI-Videozubehör, das adaptive Beleuchtung, Verkehrsinformationen und Straßenrandanalysen in die bestehende Straßenbeleuchtungsinfrastruktur integriert. Zusammen bilden diese Innovationen die Zukunft der intelligenten Straßenbeleuchtung von heute.

    Ubicquia Debuts UbiCell Micro, UbiVu Platform Enhancements, and UbiScout AI Video Accessory

    „Ubicquia ist führend beim Übergang zu intelligenter Infrastruktur mit Lösungen, die einfach zu implementieren und zu verwalten sind und die Betriebs- und Energieeffizienz messbar verbessern", sagte Ian Aaron, CEO von Ubicquia. „UbiCell Micro, die Verbesserungen von UbiVu und UbiScout sind das Ergebnis der Zusammenarbeit mit unseren mehr als tausend Kunden aus Städten und Versorgungsunternehmen."

    Im Mittelpunkt dieser Markteinführung steht UbiCell Micro, der kleinste und intelligenteste Straßenbeleuchtungs-Controller der Branche. Er ist kleiner als eine Standard-Fotozelle und erfüllt die strengsten Versorgungsstandards für Messung, Überspannungsschutz, Stromqualität, Neigung und Vibration. Es handelt sich um eine einzige SKU, die 120-V- bis 480-V-Straßenbeleuchtungen automatisch erkennt und mit allen Dimmprotokollen kompatibel ist, einschließlich 0-10 V, DALI und D4i. Mit zwei LUX-Sensoren und einem leistungsstarken unterstützten GPS ermöglicht es einen nahtlosen Betrieb sowohl mit Straßen- als auch mit Zierleuchten. Die UbiCellMicro-Komponenten erfüllen die strengsten Anforderungen der US-Versorgungsunternehmen und des DOD. Mit einem einzigen Modem und eSIM-Unterstützung kann UbiCell Micro weltweit in öffentlichen und privaten Mobilfunknetzen eingesetzt werden.

    Seite 1 von 3 




    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Ubicquia bringt die nächste Generation intelligenter Straßenbeleuchtung auf den Markt Förderung von Innovationen im Bereich der Fahrinfrastruktur mit UbiCell Micro, Verbesserungen der UbiVu-Plattform und dem UbiScout KI-Videozubehör FORT LAUDERDALE, Florida, 4. Dezember 2025 /PRNewswire/ - Ubicquia hat heute eine bedeutende …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von TTMzero
     