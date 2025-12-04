Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 04.12.2025
Edelmetalle wie Gold und Silber entwickeln sich heute unterschiedlich. Bei den Ölwerten können sowohl WTI, als auch Brent zulegen.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.216,09USD pro Feinunze und notiert damit +0,31 % im Plus. Der Silberpreis liegt bei 57,02USD und damit -2,52 % im Minus.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 63,23USD und verzeichnet ein Plus von +0,71 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 59,62USD und verzeichnet ein Plus von +0,88 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.447,50USD
|-0,17 %
|Platin
|1.651,00USD
|-0,27 %
|Kupfer London Rolling
|11.430,68USD
|-0,04 %
|Aluminium
|2.901,65PKT
|+0,25 %
|Erdgas
|4,970USD
|+0,07 %
Rohstoff des Tages: Silber
Mit einem Tages-Minus von -2,52 % gehört Silber heute zu den größten Verlierern.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 04.12.25, 17:29 Uhr.