Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 04.12.2025

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.216,09USD pro Feinunze und notiert damit +0,31 % im Plus. Der Silberpreis liegt bei 57,02USD und damit -2,52 % im Minus.

Edelmetalle wie Gold und Silber entwickeln sich heute unterschiedlich. Bei den Ölwerten können sowohl WTI, als auch Brent zulegen.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 63,23USD und verzeichnet ein Plus von +0,71 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 59,62USD und verzeichnet ein Plus von +0,88 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.447,50 USD -0,17 % Platin 1.651,00 USD -0,27 % Kupfer London Rolling 11.430,68 USD -0,04 % Aluminium 2.901,65 PKT +0,25 % Erdgas 4,970 USD +0,07 %

Rohstoff des Tages: Silber

Mit einem Tages-Minus von -2,52 % gehört Silber heute zu den größten Verlierern.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 04.12.25, 17:29 Uhr.