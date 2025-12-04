    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBP AktievorwärtsNachrichten zu BP

    BP kurz vor Verkauf des Schmierstoff-Produzenten Castrol

    Für Sie zusammengefasst
    • BP verkauft Castrol, Stonepeak als Hauptbieter.
    • Bewertung über 8 Milliarden US-Dollar im Gespräch.
    • Teil der Strategie: Portfolio bis 2027 straffen.
    'FT' - BP kurz vor Verkauf des Schmierstoff-Produzenten Castrol
    Foto: Caroline Spiezio - dpa

    LONDON (dpa-AFX) - Der Ölkonzern BP steht einem Bericht zufolge beim geplanten Verkauf der Schmierstoffsparte Castrol vor der Ziellinie. Die US-Investmentgesellschaft Stonepeak habe sich als führender Bieter herauskristallisiert, berichtete die "Financial Times" am Donnerstag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Dabei stehe eine Bewertung von mehr als 8 Milliarden US-Dollar (über 6,9 Mrd Euro) im Raum; BP könnte auch eine Minderheitsbeteiligung behalten. Die BP-Aktie war unbewegt von dem Bericht.

    Die Briten hatten im Februar eine strategische Überprüfung von Castrol angekündigt, da das Geschäft nur bedingt in den Gesamtkonzern integriert ist. Die Mittel aus einem Verkauf sollten zur Stärkung der Finanzkraft verwendet werden, hatte es damals geheißen.

    Die Veräußerung des Schmierstoff-Spezialisten ist Teil der ebenfalls im Februar angekündigten Straffung des Geschäftsportfolios. Alles in allem sollen bis 2027 Unternehmensteile für 20 Milliarden Dollar losgeschlagen werden. So hatte BP sich erst Anfang November mit der US-Investmentfirma Sixth Street geeinigt, die Anteile an dem US-amerikanischen Öl- und Gasgeschäft an Land für 1,5 Milliarden Dollar erwirbt. BP zieht sich damit aus der Beteiligung an zwei Midstream-Anlagen zurück.

    Die Verkäufe sind auch Teil eines umfassenden Strategieschwenks, den Konzernchef Murray Auchincloss früher im Jahr eingeleitet hatte. Unter ihm fokussiert sich BP wieder stärker auf das Kerngeschäft rund um Öl und Gas. Die Investitionen in erneuerbare Energien werden drastisch zurückgefahren./mis/men

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BP Aktie

    Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,78 % und einem Kurs von 5,331 auf Tradegate (04. Dezember 2025, 17:27 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BP Aktie um +2,31 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,29 %.

    Die Marktkapitalisierung von BP bezifferte sich zuletzt auf 79,98 Mrd..

    BP zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3332. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,3000 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 4,5714GBP. Von den letzten 7 Analysten der BP Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 4,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000GBP was eine Bandbreite von -23,36 %/-4,20 % bedeutet.




