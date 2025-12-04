    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Forscher entdecken große Sonnenflecken

    Für Sie zusammengefasst
    • Große Sonnenflecken entdeckt, Sonnensturm möglich.
    • Polarlichter in Deutschland könnten sichtbar werden.
    • Entwicklung der Sonnenfleckengruppe bleibt unklar.

    NEW YORK/KÖLN (dpa-AFX) - Wissenschaftler haben mehrere besonders große und aktive Sonnenflecken entdeckt. Die Flecken deuteten darauf hin, dass es in den kommenden Tagen einen Sonnensturm geben könne, teilte das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) mit. "Dann gebe es auch die Möglichkeit, dass Polarlichter in Deutschland sichtbar sein könnten." Zusammen seien die Flecken so groß wie eine 1859 entdeckte Sonnenfleckenregion, die damals zum stärksten gemessenen Sonnensturm der vergangenen Jahrhunderte geführt habe.

    "Sollten in den kommenden Tagen starke Eruptionen auftreten, könnten diese - je nach Ausrichtung und Stärke - zumindest teilweise auf die Erde gerichtet sein", schreibt das DLR.

    "Die Frage ist, wie sich die Sonnenfleckengruppe, die man südlich des Äquators sieht, entwickelt", sagte Astrophysiker Volker Bothmer von der Universität Göttingen. Das sei noch unklar. Die Anzahl der Flecken auf der Sonne ist von der Sonnenaktivität abhängig, die sich innerhalb eines elfjährigen Zyklus ändert./cah/DP/mis





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
