    Marktkommentar

    Dr. Stefan Braun und Karsten Seier (Oddo BHF): „ FOKUS AUF US-MOMENTUM - Eine Alternative für Investitionen am US-Markt“

    Für Anleger stellt sich daher weniger die Frage, ob sie in US-Aktien investieren sollen, sondern vielmehr, wie sie dies am besten tun können.

    Foto: www.assetstandard.de

    04.12.2025 - 

    In einer strategischen Vermögensallokation führt an US-Aktien kein Weg vorbei. Um vom US-Exzeptionalismus zu profitieren, kommt es aber auf eine gut diversifizierte US-Aktienstrategie an.

    Zur Erinnerung und Einordnung: Die USA machen derzeit rund 65 % des MSCI All Country World Index aus. Als einfache Faustregel gilt, dass mindestens die Hälfte eines globalen Aktienportfolios in US-Aktien investiert werden sollte. Anleger, die weniger stark investiert sind, sollten gegebenenfalls erwägen, den Anteil von US-Aktien aufzustocken, da aus unserer Sicht mit einer Phase relativer Outperformance gegenüber Europa zu rechnen ist

    Zweifellos steht der US-Aktienmarkt derzeit vor einigen Herausforderungen, u.a. hohe Bewertungen, geopolitische Spannungen, sich verändernde Handelsdynamiken und Anzeichen eines sich abkühlenden Arbeitsmarktes. Die Marktreaktionen auf bestimmte Ankündigungen (Oracle, AMD) waren mitunter auch übertrieben und verdeutlichen, dass jederzeit mit Volatilität zu rechnen ist. Doch trotz dieser Herausforderungen zeigt sich die US-Wirtschaft im weltweiten Vergleich weiterhin beeindruckend widerstands- und anpassungsfähig

    (...)


    Klicken Sie hier und lesen Sie den vollständigen Beitrag.





    Autor
    Asset Standard
    AssetStandard ist das führende Portal für Vermögensverwaltende Produkte in Deutschland. Auf www.assetstandard.com werden alle Daten, Dokumente und Informationen zu diesem wachsenden Marktsegment gebündelt. Einheitliche Standards ermöglichen einzigartige Vergleiche zu den Anlageprodukten. Das Portal beinhaltet umfassende Recherche-, Analyse- und Informationsmöglichkeiten bis hin zum Asset Manager eines einzelnen Produkts.
    Verfasst von Asset Standard
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
