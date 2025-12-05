Dr. Stefan Braun und Karsten Seier (Oddo BHF): „ FOKUS AUF US-MOMENTUM - Eine Alternative für Investitionen am US-Markt“

04.12.2025 -

In einer strategischen Vermögensallokation führt an US-Aktien kein Weg vorbei. Um vom US-Exzeptionalismus zu profitieren, kommt es aber auf eine gut diversifizierte US-Aktienstrategie an.

Zur Erinnerung und Einordnung: Die USA machen derzeit rund 65 % des MSCI All Country World Index aus. Als einfache Faustregel gilt, dass mindestens die Hälfte eines globalen Aktienportfolios in US-Aktien investiert werden sollte. Anleger, die weniger stark investiert sind, sollten gegebenenfalls erwägen, den Anteil von US-Aktien aufzustocken, da aus unserer Sicht mit einer Phase relativer Outperformance gegenüber Europa zu rechnen ist