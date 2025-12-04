    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    Termine bis 18. Dezember 2025

    Wirtschafts- und Finanztermine bis 18. Dezember 2025
    Wichtige Hauptversammlungen: Microsoft, Swiss Re, ABF
    Konjunkturdaten: BIP, Industrieproduktion, Verbraucherpreise

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 18. Dezember 2025

    ^
    --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 5. DEZEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    11:00 CHE: Swiss Re, Investor Day
    17:30 USA: Microsoft, Hauptversammlung

    GBR: Associated British Foods, Hauptversammlung

    TERMINE KONJUNKTUR
    06:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 10/25 (vorläufig) 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 10/25
    08:00 DEU: Umsatz im Dienstleistungsbereich 9/25
    08:00 NOR: Industrieproduktion 10/25
    08:00 ROU: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)
    08:30 HUN: Industrieproduktion 10/25
    08:45 FRA: Industrieproduktion 10/25
    09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 11/25
    09:00 ESP: Industrieproduktion 10/25
    10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 10/25
    11:00 EUR: BIP Q3/25 (3. Veröffentlichung)
    11:00 EUR: Staatsausgaben Q3/25
    11:00 EUR: Haushaltskonsum Q3/25
    11:00 EUR: Beschäftigung Q3/25 (endgültig)
    11:00 GRC: BIP Q3/25
    16:00 USA: Private Einkommen und Ausgaben 9/25
    16:00 USA: Auftragseingang Industrie 10/25
    16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 12/25 (vorab) 21:00 USA: Konsumentenkredite 10/25

    EUR: S&P Rating Deutschland

    --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 8. DEZEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 LUX: Stabilus, Jahreszahlen (10.30 Uhr Call)
    07:00 DEU: TKMS, Jahreszahlen (9.30 Uhr Bilanz-Pk)

    GBR: Smith & Nephew, Capital Markets Day

    TERMINE KONJUNKTUR
    CHN: Handelsbilanz 11/25
    CHN: Im- und Exporte 11/25
    00:50 JPN: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
    00:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 10/25
    00:50 JPN: Handelsbilanz 10/25
    08:00 DEU: Industrieproduktion 10/25
    10:30 DEU: Sentix Investorvertrauen 12/25

    SONSTIGE TERMINE
    10:00 DEU: Digitale Konferenz «IT-Aufsicht im Finanzsektor» der Finanzaufsicht Bafin, Frankfurt am Main

    10:00 DEU: Online-Debatte zum Thema «Offshore-Wind-Agenda der Küstenländer - was 2026 gelingen muss» - geplant mit den Umweltministern der Nordländer, Hamburg

    13:30 DEU: Das OLG verkündet seine Entscheidung im Prozess gegen Astrazeneca um Schmerzensgeld nach Corona-Impfung, Bamberg

    BEL: Treffen der EU-Minister zu Binnenmarkt und zur Industrie, Brüssel

    BEL: Treffen der Innen- und Justizminister der EU, Brüssel

    --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 9. DEZEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 DEU: Thyssenkrupp, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Uhr Bilanz-Pk, 12.30 Uhr Analystenkonferenz, Essen) 08:00 GBR: British American Tobacco, Jahresumsatz
    10:00 DEU: Maschinenbauverband VDMA, Jahres-Pk, Frankfurt/M. 17:00 USA: Boeing, Auslieferungen 11/25
    18:30 GBR: Anglo American, außerordentliche Hauptversammlung 22:30 USA: GE Vernova, Investor Day

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    USA: Home Depot (Investor Day)

    TERMINE KONJUNKTUR
    06:30 NLD: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)
    08:00 DEU: Handelsbilanz 10/25
    08:00 DEU: Arbeitskosentenindex Q3/25
    08:30 HUN: Verbraucherpreise 11/25
    11:00 GRC: Verbraucherpreise 11/25
    15:45 CDN: Zentralbank, Zinsentscheid

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Cyber Defence Conference 2025, Bonn

    11:15 DEU: DIW 100 Lecture mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil, Berlin

    14:30 DEU: Tag der Metall- und Elektro-Industrie «Soziale Marktwirtschaft - Von der Krise zur Reform» u.a. mit Bundeskanzler Friedrich Merz, SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf und FDP-Bundesvorsitzenden Christian Dürr, Berlin

    18:30 DEU: Bankendialog «Künstliche Intelligenz im Finanzsektor - zwischen Regulierung und Realität» Bundesverband deutscher Banken e.V., Frankfurt/M.

    --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 10. DEZEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    08:00 DEU: Tui, Jahreszahlen (detailliert)
    08:30 SWE: Husqvarna, Capital Markets Day
    10:30 DEU: Verband der Chemischen Industrie (VCI), Jahres-Pk, Frankfurt/M. 13:00 NLD: Aegon, Capital Markets Day
    14:00 DEU: Deutsche Börse, Capital Markets Day
    22:00 USA: Adobe, Q4-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    00:50 JPN: Erzeugerpreise 11/25
    02:30 CHN: Erzeugerpreise 11/25
    02:30 CHN: Verbraucherpreise 1/25
    07:00 FIN: Industrieproduktion 10/25
    08:00 NOR: Verbraucherpreise 11/25
    09:00 CZS: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)
    09:00 AUT: Industrieproduktion 10/25
    10:00 ITA: Industrieproduktion 10/25
    11:00 GRC: Industrieproduktion 10/25
    14:30 USA: Beschäftigungskostenindex Q3/25
    16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)
    17:00 RUS: Verbraucherpreise 11/25
    20:00 USA: Fed Zinsentscheid

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: BGH prüft Klausel in Riester-Rentenverträgen, Karlsruhe

    10:00 DEU: Bundesfinanzhof verkündet Entscheidungen über neues Grundsteuer-Gesetz, München

    18:00 DEU: Pressegespräch des familiengeführten Versicherungskonzerns ARAG, Düsseldorf Der Vorstand der ARAG SE will einen ersten Einblick in das laufende Geschäftsjahr geben und über wesentliche Entwicklungen im Konzern informieren.

    BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission stellt Vorschläge zum Verbrenner-Aus vor, Brüssel

    BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission stellt Paket für eine umweltfreundliche Industrie vor, Brüssel

    BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission präsentiert Vorschlag für neue Vorschriften für Europas Stromnetze, Brüssel

    CHN: EU-Handelskammer in China veröffentlicht Bericht zu Lieferketten, Peking

    --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 11. DEZEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 11/24
    07:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Q1-Zahlen
    08:00 DEU: Munich Re, Vorstellung Strategie für die nächsten Jahre 09:00 DEU: Schott Pharma, Pk zum Geschäftsjahr 2025, Mainz 10:00 DEU: MVV Energie AG, Bilanz-Pk, Frankfurt/M.
    15:00 DEU: Digitales BASF Research Press Briefing zu den neuesten Entwicklungen und Forschungsaktivitäten des Unternehmens, Ludwigshafen 15:00 GBR: Smith & Nephew, Capital Markets Day
    15:00 USA: Weyerhaeuser, Investor Day

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    FRA: BNP Paribas, Capital Markets Day
    FRA: Schneider Electric, Capital Markets Day
    CHE: Givaudan, Pre-Close Jahres-Roundtable
    INT: Broadcom, Q4-Zahlen
    USA: Ciena Corporation, Q4-Zahlen
    USA: Costco Wholesale, Q1-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:00 SWE: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)
    09:30 CHE: Zentralbank, Zinsentscheid
    10:00 ITA: Arbeitslosenquote Q3/25
    10:30 DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Winter-Konjunkturprognose 11:00 DEU: RWI Konjunkturprognose
    12:00 IRL: Verbraucherpreise 11/25
    14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    14:30 USA: Erzeugerpreise 11/25

    SONSTIGE TERMINE
    12:00 DEU: Pressegespräch Berenberg: Ausblick auf Wirtschaft, Politik und Finanzmärkte in den USA, Europa und Deutschland für das erste Halbjahr 2026 mit Berenberg-Chefvolkswirt Holger Schmieding

    BEL: Treffen der Euro-Gruppe, Brüssel

    --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 12. DEZEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    --

    TERMINE KONJUNKTUR
    05:30 JPN: Kapazitätsauslastung 10/25
    05:30 JPN: Industrieproduktion 10/25 (endgültig)
    08:00 GBR: BIP 10/25
    08:00 GBR: Industrieproduktion 10/25
    08:00 GBR: Handelsbilanz 10/25
    08:00 ROU: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)
    08:00 DEU: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)
    08:45 FRA: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)
    09:00 ESP: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)
    12:00 PRT: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)
    14:00 RUS: Handelsbilanz 10/25
    17:00 RUS: BIP Q3/25 (1. Schätzung)

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: BGH verhandelt über Pflicht der Wohnungseigentümer zum Bau von Sondereigentum bei steckengebliebenem Bau

    09:00 DEU: Online-Diskussionsveranstaltung Agentur für Erneuerbare Energien e. V. «Bundesländerkonferenz Föderale Energiewende 2025»

    BEL: Treffen der EU-Finanzminister

    --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 15. DEZEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    --

    TERMINE KONJUNKTUR
    00:50 JPN: Tankan Bericht Q4/25
    03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 11/25
    03:00 CHN: Industrieproduktion 11/25
    07:00 FIN: Verbraucherpreise 11/25
    08:30 CHE: Erzeuger-& Importpreise 11/25
    11:00 EUR: Industrieproduktion 10/25
    14:30 USA: Empire State Index 12/25
    16:00 USA: NAHB-Index 12/25

    SONSTIGE TERMINE
    11:00 DEU: BGH verhandelt über Haftung eines Impfstoff-Herstellers für angebliche Impfschäden

    BEL: Treffen der EU-Außenminister

    BEL: Treffen der EU-Minister für Energie

    --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 16. DEZEMBER

    TERMINE UNTERNEHEN
    17:00 USA: Cisco Syste, Hauptversammlung

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/25 (1. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 11/25
    09:00 ESP: Arbeitskosten Q3/25
    09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/25 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/25 (1. Veröffentlichung) 10:00 ITA: Verbaucherpreise 11/25 (endgültig)
    10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/25 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/25 (1. Veröffentlichung) 11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 12/25
    14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid
    15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/25 (1. Veröffentlichung)

    SONSTIGE TERMINE
    13:00 DEU: Diskussionsveranstaltung des Bundesverbands deutscher Banken e.V. «Team Deutschland - Strategische Außenwirtschaftspolitik neu denken»

    EUR: Voraussichtlich: EU-Kommission stellt Plan für bezahlbares Wohnen vor

    FIN: Staats- und Regierungsspitzen der EU-Ostflanke treffen sich in Finnland

    BEL: Treffen der EU-Umweltminister

    --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 17. DEZEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 DEU: Ceconomy, Jahreszahlen
    07:00 DEU: Thyssenkrupp Nucera, Jahreszahlen

    USA: General Mills, Q2-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    00:50 JPN: Handelsbilanz 11/25
    00:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 10/25
    08:00 GBR: Verbraucherpreise 11/25
    08:00 GBR: Erzeugerpreise 11/25
    09:00 AUT: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)
    10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 12/25
    11:00 EUR: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)
    11:00 EUR: Arbeitskosten Q3/25

    SONSTIGE TERMINE
    10:00 DEU: Hybrid-Pk Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft zum Jahresabschluss, Berlin
    --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 18. DEZEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    17:00 CHE: STMicroelectronics, Hauptversammlung

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    DEU: Douglas, Jahreszahlen
    DEU: Birkenstock , Q4-Zahlen
    GBR: Accenture, Q1-Zahlen
    USA: Nike, Q2-Zahlen
    USA: FedEx, Q2-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    06:30 NLD: Arbeitslosenquote 11/25
    08:00 CHE: Im- und Exporte 11/25
    08:45 FRA: Produzentenvertrauen 12/25
    08:45 FRA: Geschäftsklima 12/25
    09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid
    10:00 POL: Industrieproduktion 11/25
    10:00 POL: Erzeugerpreise 11/25
    10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid
    11:00 EUR: Bauproduktion 10/25
    13:30 GBR: BoE, Zinsentscheid
    14:15 EUR: EZB, Zinsentscheid (14.45 Pk mit Notenbank-Präsidentin Christine Lagarde) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    14:30 USA: Verbraucherpreise 11/25
    14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 12/25

    SONSTIGE TERMINE
    11:00 DEU: Pk Ifo Institut Dresden zu Wirtschaftsperspektiven und Konjunkturentwicklung in Ostdeutschland sowie Sachsen im Winter 2025

    SONSTIGE TERMINE
    BEL: EU-Gipfel, Brüssel

    --------------------------------------------------------------------------------------- °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi






