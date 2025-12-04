MAX Power ernennt Neil McMillan zum neuen Aufsichtsratvorsitzenden

Der ehemalige Vorstandsvorsitzende von Cameco und ehemalige CEO von Claude Resources übernimmt den Vorsitz des Vorstands von MAX Power, während das Unternehmen das Lawson-Ziel und ein Programm zur Erkundung natürlicher Wasserstoffvorkommen mit mehreren Bohrlöchern auf einer Fläche von 1,3 Millionen genehmigten Acres in Saskatchewan vorantreibt.

NEUES Video: Lawson – Kanadas erster großer Schritt in Richtung natürlicher Wasserstoff

https://www.youtube.com/watch?v=lTTOwMxz_zo

Saskatoon, SK – 4. Dezember 2025 – Max Power Mining Corp. („Max Power“ oder das “Unternehmen”) (CSE: MAXX – WKN: A3DJYU – OTCQX: MAXXF), freut sich bekannt zu geben, dass Neil McMillan, ein langjähriger Führungskraft im Bereich Ressourcen und Kapitalmärkte in Saskatchewan, mit sofortiger Wirkung den Vorsitz des Verwaltungsrats von MAX Power übernommen hat, während das Unternehmen den Bereich natürlicher Wasserstoff in Saskatchewan weiter rasch vorantreibt.

Mr. McMillan hat eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der modernen Ressourcenwirtschaft in Saskatchewan gespielt. Von 2013 bis 2018 war er Vorsitzender der Cameco Corp., nachdem er seit 2002 elf Jahre lang als Direktor tätig war. Zuvor leitete er als Präsident und CEO von Claude Resources (1995–2014) das erste Goldminenunternehmen in Saskatchewan und verwandelte es in einen profitablen und strategisch wichtigen Produzenten. Seine Führungsqualitäten trugen dazu bei, dass Claude im Jahr 2016 schließlich für 337 Millionen Dollar von Silver Standard Resources übernommen wurde.

Mr. McMillan, Vorstandsvorsitzender von MAX Power, erklärte: „Saskatchewan war schon immer eine Provinz, in der Innovation und Ressourcenentwicklung Hand in Hand gehen. MAX Power steht nun an der Spitze dessen, was meiner Meinung nach einer der bedeutendsten neuen Sektoren im Rohstoffbereich seit Jahrzehnten werden könnte – natürlicher Wasserstoff. Die frühen Bohrerfolge von MAX Power, die Stärke unseres Teams und die Größe unserer genehmigten Landflächen deuten allesamt auf eine einmalige Chance für diese Provinz hin. Ich fühle mich geehrt, als Vorstandsvorsitzender zu fungieren, während MAX Power die nächste Phase eines wahrhaft bahnbrechenden Programms vorantreibt.“

Ran Narayanasamy, CEO von MAX Power, kommentierte: „Als neuer CEO von MAX Power freue ich mich sehr, dass Neil bereit ist, nach seinem Eintritt in den Vorstand Anfang dieses Jahres eine noch größere Rolle in unserem Vorstand zu übernehmen. Er genießt in Saskatchewan und weltweit hohes Ansehen, und seine Weisheit und sein Gespür für Ressourcen sind für MAX Power an diesem wichtigen Wendepunkt von unschätzbarem Wert. Seine Erfahrung in der Begleitung von Unternehmen bei der Entdeckung, Entwicklung und Wertschöpfung kommt für MAX Power genau zum richtigen Zeitpunkt, da wir Lawson, Bracken und andere spannende natürliche Wasserstoffziele in unserem Landpaket in Saskatchewan vorantreiben. Mit Neil als Vorstandsvorsitzendem wird jede Dimension unserer Unternehmensführung und strategischen Aufsicht gestärkt. Ich persönlich bin begeistert, dass er sich bereit erklärt hat, diese Rolle zu übernehmen, während wir uns in diesem aufstrebenden Energiesektor auf den Weg zur Kommerzialisierung begeben.“

McMillan Highlights

Mit einer Karriere, die sowohl den privaten als auch den öffentlichen Sektor umfasst, war Herr McMillan auch als Direktor von Atomic Energy of Canada Ltd., langjähriger Direktor von Star Diamond Corp., Manager von RBC Dominion Securities in Saskatoon, Präsident der Handelskammer von Saskatoon und Mitglied der Legislatur von Saskatchewan (1975–1978) tätig. Seine Erfahrung stellt eine außergewöhnliche Kombination aus Finanz-, Betriebs- und Politikkompetenz dar, zu einer Zeit, in der MAX Power seine Führungsposition im Bereich des natürlichen Wasserstoffs rasch ausbaut. Er wurde im Februar 2025 Direktor von MAX Power und beschleunigte damit einen wichtigen Wandel für das Unternehmen.

Aufbau des Sektors für natürlichen Wasserstoff in Saskatchewan

Die Ernennung von Herrn McMillan folgt auf eine Phase rascher operativer Fortschritte für MAX Power, darunter:

Bohrung des ersten Tiefbrunnens Kanadas für natürlichen Wasserstoff am Lawson-Ziel auf dem 475 km langen Genesis Trend, der erfolgreich bis zu einer Gesamttiefe von 2.278 Metern verrohrt wurde.

Bestätigung von natürlichem Wasserstoff und Helium in mehreren Horizonten, was umfangreiche Analyse- und Fertigstellungsprüfungsphasen auslöste.

Vorantreiben eines vollständig finanzierten Mehrbohrlochprogramms, einschließlich des Bracken-Ziels 325 km südwestlich von Lawson.

Erweiterung der firmeneigenen Plattform „Large Earth Model Integration“ (MAXX LEMI), die zur Beschleunigung der Zielgenerierung und -bewertung in Saskatchewan entwickelt wurde und als potenzielles globales Modell für die Exploration und Entdeckung von natürlichem Wasserstoff dient.

Stärkung der globalen Sichtbarkeit nach der Präsentation von MAX Power auf der H-NAT 2025 in Paris, der weltweit größten Konferenz zum Thema natürliches Wasserstoff .

Als Vorstandsvorsitzender wird Herr McMillan eng mit dem Vorstand und dem Führungsteam zusammenarbeiten, um die rasche Expansion, die Unternehmensentwicklungsinitiativen und die globalen strategischen Partnerschaften von MAX Power zu unterstützen, während sich Saskatchewan zu einer der führenden Regionen für natürliches Wasserstoff entwickelt.

Warum dies für Investoren wichtig ist

Mit der Ernennung von Neil McMillan zum Vorstandsvorsitzenden von MAX Power wird einer der versiertesten Ressourcenführer Saskatchewans in den Vorstand des Unternehmens aufgenommen, gerade zu einem Zeitpunkt, an dem MAX Power in eine entscheidende neue Phase seiner Entwicklung eintritt. Mit der Bestätigung von natürlichem Wasserstoff in Lawson, laufenden Folgetests und einem Multi-Well-Programm auf Kanadas größtem genehmigten Landpaket für natürlichen Wasserstoff werden die umfangreiche Erfahrung und die nachgewiesene Erfolgsbilanz von Herrn McMillan das Profil und die Marke des Unternehmens auf globaler Ebene weiter stärken. Seine Beteiligung stärkt die Fähigkeit von MAX Power, von der historischen ersten Bohrung zu wiederholbaren Entdeckungen, Entwicklungsplanungen und langfristiger Wertschöpfung in zwei aufstrebenden Bereichen der sauberen Energie überzugehen – natürlicher Wasserstoff in Saskatchewan und kritische Mineralien in den Vereinigten Staaten über seine US-Tochtergesellschaft Homeland Critical Minerals Corp.

Aktuelles zu Lawson

Eine Servicebohranlage ist am Lawson-Ziel in der Nähe von Central Butte eingetroffen und nimmt heute den Betrieb auf. Dazu gehören die Perforation ausgewählter Abschnitte, die Entnahme von Gas- und Flüssigkeitsproben für detaillierte chemische Analysen sowie Druckmessungen, um mit der Bewertung der Fließeigenschaften, Volumina und Gaszusammensetzung zu beginnen.

Lawson – Kanadas erster großer Schritt in Richtung natürlicher Wasserstoff

https://www.youtube.com/watch?v=lTTOwMxz_zo

MAX Power macht bei Lawson starke Fortschritte

MAX Power bohrt in Kanadas erstem speziellen Wasserstoffbrunnen nach natürlichem Wasserstoff:

https://www.youtube.com/watch?v=Yr4Ha06__Eg

Sehen Sie sich die Bohrungen live vor Ort an

Ein neues Video, das den historischen Beginn der Bohrungen in Lawson auf dem Genesis Trend festhält, kann hier angesehen werden:

https://www.youtube.com/watch?v=eguNGAfdIek

MAX Power Saskatchewan Natural Hydrogen Documentary Video

https://www.maxpowermining.com/NaturalHydrogen-NewEra/

Lawson schreibt Geschichte – Das Vdeo unmittelbar vor der Einrichtung der Bohranlage

https://www.youtube.com/watch?v=BNHazk9Sy4E

Präsentation von MAX Power zum Thema natürlicher Wasserstoff

Erfahren Sie mehr über die Vorteile von MAX Power im Bereich natürlicher Wasserstoff in Nordamerika, indem Sie auf den folgenden Link klicken:

https://maxpowermining.com/Maxpower_NaturalHydrogen_Dec1_2025.pdf

Die Lieferkette nach Hause holen: Präsentation von MAX Power zu kritischen Mineralien

Erfahren Sie mehr über die Lithiumentdeckung von MAX Power in Willcox Playa, indem Sie auf den folgenden Link klicken:

https://maxpowermining.com/MAXPower_CriticalMinerals_Dec1_2025.pdf

Über MAX Power

MAX Power ist ein innovatives Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Umstellung Nordamerikas auf Dekarbonisierung konzentriert. Das Unternehmen ist ein Vorreiter im schnell wachsenden Sektor für natürlichen Wasserstoff, wo es eine dominante Landposition auf Distriktebene mit etwa 1,3 Millionen Acres (521.000 Hektar) an Genehmigungen aufgebaut hat, die vielversprechende Explorationsgebiete mit großem Potenzial für natürliche Wasserstoffvorkommen abdecken. Für den Beginn der Bohrungen im vierten Quartal 2025 wurden erste Bohrziele mit hoher Priorität identifiziert. MAX Power verfügt außerdem über ein Portfolio von Grundstücken in den Vereinigten Staaten und Kanada, die sich auf kritische Mineralien konzentrieren. Diese Grundstücke werden durch eine Diamantbohrentdeckung aus dem Jahr 2024 im Willcox Playa Lithium Project im Südosten von Arizona hervorgehoben.

Im Namen des Vorstands:

Ran Narayanasamy, CEO

MAX Power Mining Corp.

info@maxpowermining.com

Rechtliche Hinweise

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Informationen“) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen zum geplanten Bohrprogramm des Unternehmens für natürlichen Wasserstoff, zum voraussichtlichen Zeitplan und zu den Zielen dieses Programms, zu künftigen Unternehmensentwicklungsinitiativen, zu potenziellen strategischen Transaktionen im Zusammenhang mit den Vermögenswerten des Unternehmens und zu den erwarteten Beiträgen der Mitglieder des Vorstands und des Beirats. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf einer Reihe von Annahmen, die zum Zeitpunkt der Erstellung von der Unternehmensleitung als angemessen erachtet wurden, jedoch naturgemäß geschäftlichen, marktbezogenen und wirtschaftlichen Unsicherheiten unterliegen.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen verschiedenen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den hierin ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Explorations- und Erschließungsrisiken; die Fähigkeit, die erforderlichen Genehmigungen und behördlichen Zulassungen rechtzeitig zu erhalten; die Verfügbarkeit von Ausrüstung und Personal; geologische und technische Ungewissheiten; Schwankungen der Rohstoff- und Energiepreise; allgemeine wirtschaftliche Bedingungen; und die Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliche Finanzierungen zu akzeptablen Bedingungen zu sichern. Es kann nicht garantiert werden, dass das Unternehmen sein geplantes Bohrprogramm wie derzeit vorgesehen abschließen wird oder dass ein solches Programm, falls es abgeschlossen wird, erfolgreich sein wird.

Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, solche zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Weitere Informationen zu den Risiken und Ungewissheiten, die für die Geschäftstätigkeit des Unternehmens gelten, finden Sie im Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca.

Weder die CSE noch ihr Regulierungsdienstleister übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

