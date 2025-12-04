    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPorsche Holding SE AktievorwärtsNachrichten zu Porsche Holding SE

    DAX & Co. im Aufwind: Deutsche Indizes schlagen heute die Wall Street

    Deutsche Aktien legen zu, US-Börsen treten auf der Stelle: Vor allem Nebenwerte glänzen, während einzelne Schwergewichte dies- und jenseits des Atlantiks deutlich verlieren.

    Foto: Uwe Anspach - dpa

    Entwicklung der Indizes

    Die deutschen Aktienindizes zeigen sich heute überwiegend freundlich, während die großen US-Leitindizes eher seitwärts tendieren. Der DAX notiert aktuell bei 23.899,56 Punkten und liegt mit einem Plus von 0,53 Prozent moderat im grünen Bereich. Der MDAX kann ebenfalls zulegen und steht bei 29.615,54 Punkten, was einem Anstieg von 0,33 Prozent entspricht. Am stärksten präsentiert sich der SDAX: Der Nebenwerteindex gewinnt 1,19 Prozent auf 16.831,73 Punkte und ist damit heute der klare Gewinner unter den betrachteten Indizes. Der TecDAX zeigt sich ebenfalls robust und steigt um 0,41 Prozent auf 3.585,38 Punkte. Im Gegensatz dazu verlaufen die US-Märkte derzeit weitgehend richtungslos. Der Dow Jones Industrial Average gibt leicht nach und notiert mit 47.867,54 Punkten 0,05 Prozent im Minus. Der breiter gefasste S&P 500 bewegt sich kaum und liegt mit 6.852,63 Punkten nur 0,01 Prozent im Plus. Insgesamt entwickeln sich damit die deutschen Indizes heute spürbar freundlicher als die US-Börsen, wobei insbesondere kleinere und mittelgroße Werte im SDAX deutlich gefragt sind.

    DAX Topwerte

    Die DAX-Spitzenreiter sind Porsche Holding SE mit einem Anstieg von 5.64%, gefolgt von Daimler Truck Holding, das um 5.49% zulegte. Mercedes-Benz Group verzeichnete ebenfalls einen soliden Anstieg von 4.30%.

    DAX Flopwerte

    Im Gegensatz dazu stehen die DAX-Flopwerte, angeführt von Bayer mit einem Rückgang von -2.53%. Scout24 fiel um -2.65%, während BASF mit einem Minus von -3.70% den schlechtesten Wert im DAX aufweist.

    MDAX Topwerte

    Im MDAX dominierte Porsche AG mit einem Anstieg von 4.27%, gefolgt von ThyssenKrupp, das um 3.21% zulegte. Stroeer rundete die Topwerte mit einem Plus von 3.15% ab.

    MDAX Flopwerte

    Die Flopwerte im MDAX werden von United Internet mit einem Rückgang von -1.64% angeführt. Lanxess fiel um -2.52%, während die AUTO1 Group mit einem Minus von -3.09% ebenfalls schwach abschnitt.

    SDAX Topwerte

    Die SDAX-Spitzenreiter sind die Friedrich Vorwerk Group mit einem Anstieg von 6.45%, gefolgt von Formycon, das um 6.25% zulegte. Verve Group Registered (A) verzeichnete ein Plus von 5.29%.

    SDAX Flopwerte

    Die Flopwerte im SDAX umfassen KWS SAAT mit einem Rückgang von -2.62%, Wacker Neuson, das um -3.13% fiel, und LPKF Laser & Electronics mit einem Minus von -3.22%.

    TecDAX Topwerte

    Im TecDAX führen SMA Solar Technology mit einem Anstieg von 3.48%, Nagarro mit 3.27% und AIXTRON mit 2.82% die Liste der Topwerte an.

    TecDAX Flopwerte

    Die TecDAX-Flopwerte werden von SILTRONIC AG mit einem Rückgang von -1.40% angeführt, gefolgt von United Internet mit -1.64% und Infineon Technologies, das um -1.76% fiel.

    Dow Jones Topwerte

    Im Dow Jones sticht Salesforce mit einem Anstieg von 2.71% hervor, gefolgt von IBM mit 1.96% und NVIDIA, das um 1.72% zulegte.

    Dow Jones Flopwerte

    Die Flopwerte im Dow Jones werden von 3M mit einem Rückgang von -1.81% angeführt, gefolgt von Boeing mit -1.87% und Amazon, das um -2.08% fiel.

    S&P 500 Topwerte

    Die Topwerte im S&P 500 werden von Dollar General Corporation mit einem Anstieg von 10.55% angeführt, gefolgt von SanDisk Corporation mit 7.62% und GE Vernova mit 4.46%.

    S&P 500 Flopwerte

    Die Flopwerte im S&P 500 umfassen Costco Wholesale mit einem Rückgang von -3.50%, Alexandria Real Estate Equities mit -4.05% und Lyondellbasell Industries, das um -4.39% fiel.


    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
