Der Börsen-Tag
DAX & Co. im Aufwind: Deutsche Indizes schlagen heute die Wall Street
Deutsche Aktien legen zu, US-Börsen treten auf der Stelle: Vor allem Nebenwerte glänzen, während einzelne Schwergewichte dies- und jenseits des Atlantiks deutlich verlieren.
Foto: Uwe Anspach - dpa
Entwicklung der IndizesDie deutschen Aktienindizes zeigen sich heute überwiegend freundlich, während die großen US-Leitindizes eher seitwärts tendieren. Der DAX notiert aktuell bei 23.899,56 Punkten und liegt mit einem Plus von 0,53 Prozent moderat im grünen Bereich. Der MDAX kann ebenfalls zulegen und steht bei 29.615,54 Punkten, was einem Anstieg von 0,33 Prozent entspricht. Am stärksten präsentiert sich der SDAX: Der Nebenwerteindex gewinnt 1,19 Prozent auf 16.831,73 Punkte und ist damit heute der klare Gewinner unter den betrachteten Indizes. Der TecDAX zeigt sich ebenfalls robust und steigt um 0,41 Prozent auf 3.585,38 Punkte. Im Gegensatz dazu verlaufen die US-Märkte derzeit weitgehend richtungslos. Der Dow Jones Industrial Average gibt leicht nach und notiert mit 47.867,54 Punkten 0,05 Prozent im Minus. Der breiter gefasste S&P 500 bewegt sich kaum und liegt mit 6.852,63 Punkten nur 0,01 Prozent im Plus. Insgesamt entwickeln sich damit die deutschen Indizes heute spürbar freundlicher als die US-Börsen, wobei insbesondere kleinere und mittelgroße Werte im SDAX deutlich gefragt sind.
DAX TopwerteDie DAX-Spitzenreiter sind Porsche Holding SE mit einem Anstieg von 5.64%, gefolgt von Daimler Truck Holding, das um 5.49% zulegte. Mercedes-Benz Group verzeichnete ebenfalls einen soliden Anstieg von 4.30%.
DAX FlopwerteIm Gegensatz dazu stehen die DAX-Flopwerte, angeführt von Bayer mit einem Rückgang von -2.53%. Scout24 fiel um -2.65%, während BASF mit einem Minus von -3.70% den schlechtesten Wert im DAX aufweist.
MDAX TopwerteIm MDAX dominierte Porsche AG mit einem Anstieg von 4.27%, gefolgt von ThyssenKrupp, das um 3.21% zulegte. Stroeer rundete die Topwerte mit einem Plus von 3.15% ab.
MDAX FlopwerteDie Flopwerte im MDAX werden von United Internet mit einem Rückgang von -1.64% angeführt. Lanxess fiel um -2.52%, während die AUTO1 Group mit einem Minus von -3.09% ebenfalls schwach abschnitt.
SDAX TopwerteDie SDAX-Spitzenreiter sind die Friedrich Vorwerk Group mit einem Anstieg von 6.45%, gefolgt von Formycon, das um 6.25% zulegte. Verve Group Registered (A) verzeichnete ein Plus von 5.29%.
SDAX FlopwerteDie Flopwerte im SDAX umfassen KWS SAAT mit einem Rückgang von -2.62%, Wacker Neuson, das um -3.13% fiel, und LPKF Laser & Electronics mit einem Minus von -3.22%.
TecDAX TopwerteIm TecDAX führen SMA Solar Technology mit einem Anstieg von 3.48%, Nagarro mit 3.27% und AIXTRON mit 2.82% die Liste der Topwerte an.
TecDAX FlopwerteDie TecDAX-Flopwerte werden von SILTRONIC AG mit einem Rückgang von -1.40% angeführt, gefolgt von United Internet mit -1.64% und Infineon Technologies, das um -1.76% fiel.
Dow Jones TopwerteIm Dow Jones sticht Salesforce mit einem Anstieg von 2.71% hervor, gefolgt von IBM mit 1.96% und NVIDIA, das um 1.72% zulegte.
Dow Jones FlopwerteDie Flopwerte im Dow Jones werden von 3M mit einem Rückgang von -1.81% angeführt, gefolgt von Boeing mit -1.87% und Amazon, das um -2.08% fiel.
S&P 500 TopwerteDie Topwerte im S&P 500 werden von Dollar General Corporation mit einem Anstieg von 10.55% angeführt, gefolgt von SanDisk Corporation mit 7.62% und GE Vernova mit 4.46%.
S&P 500 FlopwerteDie Flopwerte im S&P 500 umfassen Costco Wholesale mit einem Rückgang von -3.50%, Alexandria Real Estate Equities mit -4.05% und Lyondellbasell Industries, das um -4.39% fiel.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte