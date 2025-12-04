Intel - Aktie stürzt ab -4,17 % - 04.12.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Intel Aktie. Mit einer Performance von -4,17 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,17 %, geht es heute bei der Intel Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Intel ist ein führender Halbleiterhersteller, der Mikroprozessoren und Chipsätze für Computer und Elektronik entwickelt. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit AMD, NVIDIA und anderen. Bekannt für innovative Fertigungstechnologien, bietet Intel leistungsstarke, energieeffiziente Lösungen.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Intel-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +81,75 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Intel Aktie damit um +17,49 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,93 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Intel einen Anstieg von +92,63 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,06 % geändert.

Intel Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +17,49 % 1 Monat +10,93 % 3 Monate +81,75 % 1 Jahr +73,68 %

Informationen zur Intel Aktie

Es gibt 5 Mrd. Intel Aktien. Damit ist das Unternehmen 171,43 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Intel Aktie jetzt kaufen?

Ob die Intel Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intel Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.