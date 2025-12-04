DZ BANK stuft AURUBIS AG auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Aurubis nach Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr 2024/25 von 115 auf 123 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Halten" belassen. Das operative Ergebnis habe weitgehend im Rahmen der Erwartungen gelegen, während die auf dem Kapitalmarkttag vorgestellten Ziele für 2025/26 bestätigt worden seien, schrieb Dirk Schlamp in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das herausfordernde Marktumfeld bleibe unterdessen eine Belastung auf der Konzentratseite. Geringere Margen drückten im Recyclinggeschäft und die weiterhin hohe Investitionstätigkeit mit entsprechenden Anlaufkosten sowie steigende Abschreibungen seien ebenfalls zu beachten. Unterstützend wirkten dagegen höhere Produktionsmengen, eine solide Nachfrage nach Kernprodukten, stabile Beiträge aus dem Nebenproduktgeschäft und die weiterhin hohen Metallpreise./rob/ck/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 16:43 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 17:01 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Aurubis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,52 % und einem Kurs von 122EUR auf Tradegate (04. Dezember 2025, 17:46 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Dirk Schlamp

Analysiertes Unternehmen: AURUBIS AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



