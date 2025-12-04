    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEndeavour Silver AktievorwärtsNachrichten zu Endeavour Silver
    Endeavour Silver schließt Angebot von vorrangigen Wandelanleihen im Nennwert von 350 Mio. US$ ab

    VANCOUVER, British Columbia, 4. Dezember 2025 / IRW-Press / Endeavour Silver Corp. („Endeavour“ oder das „Unternehmen“) (NYSE: EXK; TSX: EDR - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/endeavour-silve ...) hat heute den Abschluss seines zuvor angekündigten Angebots (das „Angebot“) von mit 0,25 % p. a. verzinsten unbesicherten vorrangigen Wandelanleihen im Gesamtnennwert von 350 Millionen US$ und mit Fälligkeit im Jahr 2031 (die „Anleihen“) bekannt gegeben. Dies umfasste die vollständige Ausübung der Option, die den Erstkäufern der Anleihen zum Kauf zusätzlicher Anleihen im Nennwert von 50 Millionen US$ gewährt wurde. Die anfängliche Umwandlungsrate für die Anleihen beträgt 80,2890 Stammaktien des Unternehmens (die „Aktien“) pro 1.000 US$ Nennwert der Anleihen, was einem anfänglichen Umwandlungspreis von etwa 12,4550 US$ pro Aktie entspricht.

     

    Endeavour beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot zur Rückzahlung seiner vorrangig besicherten Kreditfazilität bei ING Capital LLC (zusammen mit ING Bank N.V.) und Societe Generale (die „Kreditfazilität“), zur Finanzierung der Weiterentwicklung seines Projekts Pitarrilla im mexikanischen Bundesstaat Durango sowie für allgemeine Unternehmenszwecke, einschließlich strategischer Chancen, zu verwenden.

     

    Die Anleihen und die bei ihrer Umwandlung auszugebenden Aktien wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der „Securities Act“) registriert, nicht gemäß den Wertpapiergesetzen eines einzelnen Bundesstaates registriert und nicht durch einen Prospekt in Kanada qualifiziert. Die Anleihen und die Aktien dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem Securities Act registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act befreit. Die Anleihen wurden nur „qualifizierten institutionellen Käufern“ (im Sinne von Rule 144A des Securities Act) in den Vereinigten Staaten und außerhalb der Vereinigten Staaten gemäß den Anforderungen der Regulation S des Securities Act angeboten. Die Anleihen dürfen in Kanada nur gemäß den Ausnahmen von den Prospektanforderungen der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze der Provinzen und Territorien angeboten oder verkauft werden.

