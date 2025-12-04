Delticom AG: EUR 5,5 Mio. Projektentwicklungsvertrag abgeschlossen
Die Delticom AG stärkt ihr Wachstum mit einem neuen Logistikprojekt in NRW und bestätigt zugleich ihre Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr.
Foto: mirkomedia - 48191602
- Die Delticom AG hat einen Projektentwicklungsvertrag für ein Logistikprojekt in NRW im Wert von ca. EUR 5,5 Mio. abgeschlossen.
- Für die Umsetzung des Projekts erhält die Gesellschaft eine Vergütung von ca. EUR 5,7 Mio., die im laufenden Geschäftsjahr zwischen EUR 4,0 Mio. und EUR 4,5 Mio. ertragswirksam wird.
- Die Guidance für das operative EBITDA im Gesamtjahr bleibt bei der Prognose von EUR 19 Mio. bis EUR 21 Mio., trotz der Projekterträge.
- Die Delticom AG ist Europas führender Onlinehändler für Reifen und Kompletträder, mit einem Sortiment von rund 600 Marken und 80.000 Reifenmodellen.
- Im Jahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von etwa 482 Mio. EUR und beschäftigte zuletzt 107 Mitarbeiter.
- Die Aktien der Delticom AG sind seit Oktober 2006 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet (ISIN DE0005146807).
Der Kurs von Delticom lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,0300EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,25 % im
Plus.
+3,94 %
-3,37 %
-6,94 %
-13,73 %
-14,83 %
+0,75 %
-67,99 %
-90,12 %
-84,17 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte