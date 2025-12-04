    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDelticom AktievorwärtsNachrichten zu Delticom
    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    Delticom AG: EUR 5,5 Mio. Projektentwicklungsvertrag abgeschlossen

    Die Delticom AG stärkt ihr Wachstum mit einem neuen Logistikprojekt in NRW und bestätigt zugleich ihre Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr.

    Delticom AG: EUR 5,5 Mio. Projektentwicklungsvertrag abgeschlossen
    Foto: mirkomedia - 48191602
    • Die Delticom AG hat einen Projektentwicklungsvertrag für ein Logistikprojekt in NRW im Wert von ca. EUR 5,5 Mio. abgeschlossen.
    • Für die Umsetzung des Projekts erhält die Gesellschaft eine Vergütung von ca. EUR 5,7 Mio., die im laufenden Geschäftsjahr zwischen EUR 4,0 Mio. und EUR 4,5 Mio. ertragswirksam wird.
    • Die Guidance für das operative EBITDA im Gesamtjahr bleibt bei der Prognose von EUR 19 Mio. bis EUR 21 Mio., trotz der Projekterträge.
    • Die Delticom AG ist Europas führender Onlinehändler für Reifen und Kompletträder, mit einem Sortiment von rund 600 Marken und 80.000 Reifenmodellen.
    • Im Jahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von etwa 482 Mio. EUR und beschäftigte zuletzt 107 Mitarbeiter.
    • Die Aktien der Delticom AG sind seit Oktober 2006 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet (ISIN DE0005146807).

    Der Kurs von Delticom lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,0300EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,25 % im Plus.


    Delticom

    +3,94 %
    -3,37 %
    -6,94 %
    -13,73 %
    -14,83 %
    +0,75 %
    -67,99 %
    -90,12 %
    -84,17 %
    ISIN:DE0005146807WKN:514680





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Delticom AG: EUR 5,5 Mio. Projektentwicklungsvertrag abgeschlossen Die Delticom AG stärkt ihr Wachstum mit einem neuen Logistikprojekt in NRW und bestätigt zugleich ihre Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von TTMzero
     