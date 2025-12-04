    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGrand City Properties AktievorwärtsNachrichten zu Grand City Properties

    Goldman senkt Grand City Properties auf 'Neutral'

    • Goldman Sachs senkt Kursziel für Grand City auf 11,50 Euro.
    • Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft, Erholung dauert.
    • Inflation und KI-Einfluss kritisch für Investitionsstrategien.
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Grand City Properties von 12 auf 11,50 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Der Erholungspfad ziehe sich länger hin, und müsse man strategisch vorgehen, schrieb Jonathan Kownator am Donnerstag in seinem Ausblick auf 2026 für Europas Immobilienkonzerne. Entscheidendes Thema werde Inflation, wobei besonders der Einfluss Künstlicher Intelligenz kritisch beäugt werde hinsichtlich Investitionen in KI vs. Produktivitätszuwächse. Bei Grand City wird Kownator nach dem guten Lauf nun zurückhaltender./ag/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 06:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Grand City Properties

    -0,19 %
    -5,47 %
    -5,30 %
    -3,54 %
    -15,08 %
    +4,75 %
    -46,79 %
    -46,19 %
    +250,36 %
    ISIN:LU0775917882WKN:A1JXCV

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Grand City Properties Aktie

    Die Grand City Properties Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 10,44 auf Tradegate (04. Dezember 2025, 17:35 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Grand City Properties Aktie um -5,47 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,30 %.

    Die Marktkapitalisierung von Grand City Properties bezifferte sich zuletzt auf 1,83 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 12,375EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 15,000EUR was eine Bandbreite von -3,47 %/+44,79 % bedeutet.


    Rating: Neutral
    Analyst: Goldman Sachs
    Kursziel: 11,50 Euro


    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
