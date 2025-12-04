ANALYSE-FLASH
Goldman senkt Grand City Properties auf 'Neutral'
- Goldman Sachs senkt Kursziel für Grand City auf 11,50 Euro.
- Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft, Erholung dauert.
- Inflation und KI-Einfluss kritisch für Investitionsstrategien.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Grand City Properties von 12 auf 11,50 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Der Erholungspfad ziehe sich länger hin, und müsse man strategisch vorgehen, schrieb Jonathan Kownator am Donnerstag in seinem Ausblick auf 2026 für Europas Immobilienkonzerne. Entscheidendes Thema werde Inflation, wobei besonders der Einfluss Künstlicher Intelligenz kritisch beäugt werde hinsichtlich Investitionen in KI vs. Produktivitätszuwächse. Bei Grand City wird Kownator nach dem guten Lauf nun zurückhaltender./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 06:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Grand City Properties Aktie
Die Grand City Properties Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 10,44 auf Tradegate (04. Dezember 2025, 17:35 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Grand City Properties Aktie um -5,47 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,30 %.
Die Marktkapitalisierung von Grand City Properties bezifferte sich zuletzt auf 1,83 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 12,375EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 15,000EUR was eine Bandbreite von -3,47 %/+44,79 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 11,50 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Grand City Properties - A1JXCV - LU0775917882
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Grand City Properties. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Der Markt bezweifelt ob das so gelingt.
Ich hoffe dass GCP es richtig sieht dann ist es ein cleverer Move. Bis Ende Juni 2026 sinken die Perpetuals auf 600 Mio mir 28,5 Mio jährlichem Zins. Ohne diese Aktion wären es ab Juli 2026 75 Mio.
Ersparnis 46,5 Mio ab Juli voll und nach Steuern zugunsten des FFO1 wenn es gelingt.
Wir erfahren am Montag/Dienstag inwieweit es gelingt. Hoffe mit GCP und habe zugekauft.
Aktuell drückt die Unsicherheit den Kurs, das ist eine Kaufgelegenheit.
Die Analysten verstehen den Hintergrund dieses cleveren Kapitalmanagements nicht.