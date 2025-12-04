Goldman senkt Grand City Properties auf 'Neutral'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Grand City Properties Aktie

Die Grand City Properties Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 10,44 auf Tradegate (04. Dezember 2025, 17:35 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Grand City Properties Aktie um -5,47 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,30 %.

Die Marktkapitalisierung von Grand City Properties bezifferte sich zuletzt auf 1,83 Mrd..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 12,375EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 15,000EUR was eine Bandbreite von -3,47 %/+44,79 % bedeutet.