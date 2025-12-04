    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsATX IndexvorwärtsNachrichten zu ATX

    Aktien Wien Schluss

    149 Aufrufe 149 0 Kommentare 0 Kommentare

    Leitindex ATX wieder auf Rekordhoch

    Für Sie zusammengefasst
    • ATX erreicht Rekordhoch bei 5.092,23 Punkten.
    • Positive Unternehmensnachrichten stützen den Markt.
    • Zinssenkungserwartungen in den USA sorgen für Optimismus.
    Aktien Wien Schluss - Leitindex ATX wieder auf Rekordhoch
    Foto: Akos Stiller - Wiener Börse

    WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt-Leitindex ATX hat sich am Donnerstag zu einem weiteren Rekordhoch aufgeschwungen. Für gute Stimmung sorgten positive Nachrichten zu Einzelwerten. Für den breiten Markt lieferten zudem die anhaltenden Zinssenkungserwartungen in den USA etwas Rückenwind. Dass die Friedensgespräche zum Ukraine-Krieg bisher ohne greifbare Ergebnisse blieben, belastete die Stimmung dagegen kaum.

    Zum Handelsende notierte das österreichische Börsenbarometer 0,83 Prozent fester bei 5.092,23 Punkten und damit auf einem neuen Rekordhoch. Der Auswahlindex ATX Prime stieg um 0,82 Prozent auf 2.531,16 Zähler. Das europäische Umfeld schloss ebenfalls mit Gewinnen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu OMV AG!
    Long
    44,56€
    Basispreis
    0,33
    Ask
    × 14,09
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    50,97€
    Basispreis
    0,35
    Ask
    × 14,09
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Auf Unternehmensebene warteten der Verbund, die VIG und Zumtobel mit guten Nachrichten und teils deutlichen Kurszuwächsen auf. Zudem stützten die Schwergewichte OMV , Erste Group und Andritz mit Kursgewinnen zwischen 0,6 und 2,6 den ATX.

    Der Verbund hatte am Vorabend angekündigt, eine Sonderdividende in Höhe von rund 400 Millionen oder 1,15 Euro je Aktie ausschütten zu wollen. Die Barclays-Analysten bewerteten dies als "positive Überraschung für Verbund und EVN ". Zwar hätte "Der Standard" bereits vergangene Woche über Bestrebungen der Bundesregierung berichtet, höhere Ausschüttungen staatlicher Beteiligungen zu erzielen, die nun veröffentlichte Sonderdividende sei jedoch nicht in den Konsenserwartungen enthalten.

    Anteile am Verbund stiegen darauf um 1,3 Prozent. Aktien der EVN, die rund 12,5 Prozent am Verbund hält, stachen mit plus 0,7 Prozent ebenso aus dem schwachen europäischen Branchenumfeld hervor.

    Papiere der VIG gewannen 5,8 Prozent, nachdem der Versicherer neue Ziele für die kommenden Jahre definiert hatte. Analyst Thomas Unger von der Erste Group bewertete diese in einer ersten Einschätzung als positiv. Das Ziel für die verrechneten Prämien liege zwar im Rahmen seiner Schätzungen, jenes für den Gewinn vor Steuern aber deutlich darüber. Lediglich der unveränderte Dividendenausblick sei enttäuschend, so Unger.

    Bei Voestalpine nahmen die Anleger trotz einer positiven Analystenmeinung weiter Gewinne mit, die Anteilsscheine ermäßigten sich um 0,5 Prozent. Die Analysten der Deutschen Bank nahmen die Aktie in ihren "TOP10 Germany stock basket" auf, in dem jene Werte enthalten sind, die am meisten von einer Erholung der deutschen Wirtschaft profitieren dürften. Die Voest biete ein starkes Aufwärtspotenzial aufgrund der wirtschaftlichen Erholung in Deutschland, verbesserter Stahlpreise in Europa und des geplanten EU-Handelsschutzinstruments, schrieben die Analysten um Tim Rokossa.

    Zumtobel schlossen nach einem positiven Verlauf hingegen 1,4 Prozent leichter, nachdem der Leuchtenhersteller wegen der anhaltend schwachen Nachfrage im professionellen Beleuchtungsmarkt erneut einen Umsatzrückgang verzeichnet hatte. Erste-Analyst Michael Marschallinger hob jedoch den "starken" operativen Gewinn hervor, der über den Erwartungen lag. Besonders in der Lighting Division hätten sich die Sparmaßnahmen bemerkbar gemacht./spa/sto/APA/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur OMV Aktie

    Die OMV Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,38 % und einem Kurs von 64,25 auf Tradegate (04. Dezember 2025, 18:12 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der OMV Aktie um +0,33 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,65 %.

    Die Marktkapitalisierung von OMV bezifferte sich zuletzt auf 15,67 Mrd..

    OMV zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,7500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 9,9000 %.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    8 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien Wien Schluss Leitindex ATX wieder auf Rekordhoch Der Wiener Aktienmarkt-Leitindex ATX hat sich am Donnerstag zu einem weiteren Rekordhoch aufgeschwungen. Für gute Stimmung sorgten positive Nachrichten zu Einzelwerten. Für den breiten Markt lieferten zudem die anhaltenden Zinssenkungserwartungen …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von TTMzero
     