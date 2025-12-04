Große Mehrheit gegen Absenkung des Rentenniveaus

BERLIN (dpa-AFX) - Eine Mehrheit der Deutschen lehnt eine Absenkung des Rentenniveaus einer Umfrage zufolge ab. So gaben 76 Prozent der Befragten des ARD-"Deutschlandtrends" an, sie hielten es für falsch, wenn das Rentenniveau auf unter 48 Prozent der durchschnittlichen Einkommen abgesenkt würde. Für elf Prozent ginge eine solche Maßnahme dagegen in die richtige Richtung.

Den Angaben nach würden 69 Prozent ebenfalls ablehnen, wenn Renten künftig weniger stark steigen als Durchschnittslöhne. Auch eine Erhöhung des Renteneintrittsalters auf 70 Jahre ginge für vier von fünf Wahlberechtigten (81 Prozent) in die falsche Richtung. Überwiegend Zustimmung findet demnach der Vorschlag, Beamte, Selbstständige und Politiker in die gesetzliche Rentenversicherung einzubeziehen: 83 Prozent fänden das richtig und nur 11 Prozent falsch.