Warburg Research senkt Ziel für Hugo Boss auf 60 Euro - 'Buy'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hugo Boss Aktie

Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,26 % und einem Kurs von 35,06 auf Tradegate (04. Dezember 2025, 18:36 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hugo Boss Aktie um -8,77 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,03 %.

Die Marktkapitalisierung von Hugo Boss bezifferte sich zuletzt auf 2,46 Mrd..

Hugo Boss zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3500 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 67,00EUR was eine Bandbreite von -5,58 %/+91,70 % bedeutet.