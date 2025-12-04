ANALYSE-FLASH
Warburg Research senkt Ziel für Hugo Boss auf 60 Euro - 'Buy'
- Warburg Research senkt Kursziel für Hugo Boss auf 60 Euro.
- Einstufung bleibt auf "Buy", trotz schwieriger Jahre.
- Umsatz- und Gewinnrückgang bis 2026, Besserung 2027.
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Hugo Boss nach dem Strategie-Update von 67 auf 60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Modekonzern habe ein weiteres schwieriges Jahr vor sich, schrieb Jörg Philipp Frey in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Der Experte passte seine Schätzungen an die am Vortag veröffentlichten Konzernziele an. Das Unternehmen rechnet für 2026 mit weniger Umsatz und Gewinn und stellt erst für 2027 Besserung in Aussicht. Analyst Frey zeigte sich aber überzeugt, dass Hugo Boss letztendlich sein Margenziel von 12 Prozent erreichen dürfte, weshalb er bei seiner Kaufempfehlung bleibe./rob/tav/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hugo Boss Aktie
Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,26 % und einem Kurs von 35,06 auf Tradegate (04. Dezember 2025, 18:36 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hugo Boss Aktie um -8,77 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,03 %.
Die Marktkapitalisierung von Hugo Boss bezifferte sich zuletzt auf 2,46 Mrd..
Hugo Boss zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3500 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 67,00EUR was eine Bandbreite von -5,58 %/+91,70 % bedeutet.
Das einzige was mich stört ist das Wort langfristig. "Hugo Boss strebt langfristig wieder zweistellige Gewinnmarge an". Hier hätte das Wort mittelfristig auch gepasst.
Verrückt, dass die Aktie derart auf diese Strategie reagiert. Kommt mir wieder ein bisschen nach einer passenden Chance für Leerverkäufe vor. Ich kaufe nach, weil ich fundamental vollkommen überzeugt bin - Ware und Marke für mich momentan das non plus Ultra. Hier sehe ich allerdings die Gefahr der Brandmarkung des deutschen Paypals.