DZ Bank hebt CTS Eventim auf 'Kaufen' - Fairer Wert 97 Euro
- DZ Bank stuft CTS Eventim von "Halten" auf "Kaufen"
- Fairer Wert bleibt bei 97 Euro trotz schwachem Q2
- Drittes Quartal zeigt klare Wende für das Unternehmen
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat CTS Eventim von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert auf 97 Euro belassen. Nach einem schwachen zweiten Quartal des Konzertveranstalters und Ticketverkäufers habe das dritte Quartal einen klaren Wendepunkt markiert, schrieb Karsten Oblinger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem habe das Unternehmen mit William Willms einen renommierten neuen Finanzvorstand präsentiert./rob/bek/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 13:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 13:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,64 % und einem Kurs von 80,65 auf Tradegate (04. Dezember 2025, 18:30 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CTS Eventim Aktie um -2,83 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,49 %.
Die Marktkapitalisierung von CTS Eventim bezifferte sich zuletzt auf 7,82 Mrd..
CTS Eventim zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,6600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4700 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 109,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 100,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 116,00EUR was eine Bandbreite von +23,00 %/+42,68 % bedeutet.
Analyst: DZ Bank
