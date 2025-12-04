DZ Bank hebt CTS Eventim auf 'Kaufen' - Fairer Wert 97 Euro

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CTS Eventim Aktie

Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,64 % und einem Kurs von 80,65 auf Tradegate (04. Dezember 2025, 18:30 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CTS Eventim Aktie um -2,83 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,49 %.

Die Marktkapitalisierung von CTS Eventim bezifferte sich zuletzt auf 7,82 Mrd..

CTS Eventim zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,6600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4700 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 109,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 100,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 116,00EUR was eine Bandbreite von +23,00 %/+42,68 % bedeutet.