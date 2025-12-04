    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Gesetzesänderungen

    Mehr Sicherheit für die Bundeswehr

    Für Sie zusammengefasst
    • Sicherheit der Bundeswehr wird durch Gesetzesänderungen erhöht.
    • Feldjäger und Wachpersonal erhalten erweiterte Befugnisse.
    • Regelungen für Ex-Soldaten zur Tätigkeit für Fremde Mächte verschärft.

    BERLIN (dpa-AFX) - Nach mehreren Zwischenfällen an Kasernen der Bundeswehr soll die Sicherheit der Truppe erhöht werden. Deshalb hat der Bundestag eine Reihe von Gesetzesänderungen verabschiedet, die unter anderem zusätzliche Befugnisse für Feldjäger, Wachleute und den Militärischen Abschirmdienst (MAD) vorsehen. Die SPD-Abgeordnete Marja-Liisa Völlers sprach von einem "umfassenden Paket, um die Bundeswehr widerstandsfähiger zu machen".

    Seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gilt die militärische Infrastruktur verstärkt als Ziel von Cyberattacken sowie Spionage- und Sabotageversuchen. Mehrere Drohnen unbekannter Herkunft überflogen etwa im Januar den Militärflugplatz in Manching bei Ingolstadt. Im vergangenen Jahr wurden am Wasserwerk der Luftwaffenkaserne Köln-Wahn ein Loch im Zaun sowie "abnorme Wasserwerte" festgestellt.

    Der Bundestag verschärfte ferner die Regelungen für ehemalige Soldatinnen und Soldaten. Bislang benötigten sie nur in den ersten zehn Jahren nach Ausscheiden aus der Bundeswehr eine Genehmigung, wenn sie eine Tätigkeit für "fremde Mächte" aufnehmen wollten. Diese Befristung auf zehn Jahre wurde nun gestrichen. Hintergrund sind Berichte, wonach ehemalige Mitglieder der Luftwaffe chinesische Piloten ausgebildet haben sollen./ax/DP/men





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
