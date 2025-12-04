    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsStellantis AktievorwärtsNachrichten zu Stellantis
    DZ BANK stuft Stellantis auf 'Kaufen'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Stellantis von "Verkaufen" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 7,50 auf 13,00 Euro angehoben. Analyst Matthias Volkert verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf gleich zwei Gründe. So habe US-Präsident Donald Trump die Effizienzstandards seines Vorgängers einkassiert und in Europa zeichne sich die Aufweichung eines Verbrennerverbots bis 2035 ab. Dies sollte dem Autobauer "in die Karten spielen", schrieb er. Die Verbrennertechnologie begünstigt laut Volkert höhere Margen und zudem sinke zumindest vorerst der Druck, massiv in Elektro-/Batterietechnologie zu investieren./ck/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 17:29 / MESZ
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 17:32 / MESZ


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,90 % und einem Kurs von 10,23EUR auf Tradegate (04. Dezember 2025, 18:49 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DZ BANK
    Analyst: Matthias Volkert
    Analysiertes Unternehmen: Stellantis
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



