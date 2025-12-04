SCHOTT Pharma: Ausblick 2026 & Prognose-Update – Was Sie wissen müssen

SCHOTT Pharma erwartet für das Geschäftsjahr 2026 ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 2-5% und eine EBITDA-Marge von rund 27%.

Diese Prognose liegt unter den aktuellen Markterwartungen von 8,2% Wachstum und einer EBITDA-Marge von 28,8%.

Der mittelfristige Ausblick für 2027 bis 2029 wurde auf ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum (CAGR) von 6-8% aktualisiert.

Die EBITDA-Marge soll in den kommenden Jahren in Richtung 30% steigen.

Die vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 entsprechen den Markterwartungen und werden in einer Pressemitteilung veröffentlicht.

Die vollständigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 werden am 11. Dezember 2025 um 07:00 Uhr MEZ veröffentlicht.

Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Geschäftsbericht (GJ 2025), bei SCHOTT Pharma ist am 11.12.2025.

Der Kurs von SCHOTT Pharma lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 17,900EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,19 % im Minus.

16 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 18,120EUR das entspricht einem Plus von +1,23 % seit der Veröffentlichung.

Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.812,86PKT (+1,31 %).





