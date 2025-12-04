    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWynn Resorts AktievorwärtsNachrichten zu Wynn Resorts

    Wynn Resorts Aktie leidet unter Verkäufen - 04.12.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Wynn Resorts Aktie bisher Verluste von -6,11 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Wynn Resorts Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    Wynn Resorts ist ein führendes Unternehmen im Luxus-Casino- und Hotelmarkt, das sich durch erstklassige Dienstleistungen und exklusive Erlebnisse auszeichnet.

    Wynn Resorts Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 04.12.2025

    Die Wynn Resorts Aktie ist bisher um -6,11 % auf 106,01 gefallen. Das sind -6,90  weniger als am letzten Handelstag. Die Talfahrt der Wynn Resorts Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,43 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 106,01, mit einem Minus von -6,11 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Obwohl die Wynn Resorts Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +4,93 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Wynn Resorts Aktie damit um +1,11 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,79 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Wynn Resorts +32,98 % gewonnen.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,05 % geändert.

    Wynn Resorts Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,11 %
    1 Monat +4,79 %
    3 Monate +4,93 %
    1 Jahr +27,02 %

    Informationen zur Wynn Resorts Aktie

    Es gibt 104 Mio. Wynn Resorts Aktien. Damit ist das Unternehmen 11,54 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart USA - 04.12. - US Tech 100 schwach -0,39 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Wynn Resorts Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Wynn Resorts Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Wynn Resorts Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Wynn Resorts

    -1,56 %
    -1,25 %
    +2,76 %
    +4,52 %
    +24,92 %
    +34,20 %
    +24,92 %
    +82,81 %
    +776,78 %
    ISIN:US9831341071WKN:663244



    RSS-Feed abonnieren

