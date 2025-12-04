    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Mohammed Murad von PT Asset Management wird in das Smith's 2025 All-Star Second Team für Buyside Director of Research aufgenommen

    CHICAGO, 4. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- PT Asset Management, LLC (PTAM) gab bekannt, dass Mohammed Murad, Director of Municipal Credit Research, in Smith's 2025 All-Star Second Team in der Kategorie Buyside Director of Research aufgenommen wurde.

    PT Asset Management, LLC

    Der jährliche Smith's All-Star Ballot, der nun schon zum 33. Mal stattfindet, zeichnet die besten Experten für den Kommunalmarkt in den Bereichen Research, Strategie und Handel aus. An der diesjährigen Abstimmung nahmen mehr als 315 Kommunalanalysten teil, die mehr als 85 Unternehmen vertraten, wobei die Ergebnisse durch die Stimmen von mehr als 1.000 institutionellen Anlegern bestimmt wurden. Das Smith's All-Star Team ist eine der angesehensten Auszeichnungen der Branche.

     „Diese Anerkennung ist wohlverdient. Jeder, der täglich mit ihm zusammenarbeitet, weiß, dass er eindeutig ein hervorragender Kreditanalyst ist", so Senior Portfolio Manager Mike Plaiss.

    Murads Anerkennung unterstreicht das kontinuierliche Engagement von PTAM für unabhängiges Denken, disziplinierte Analysen und datengestützte Entscheidungsfindung auf dem Markt für Kommunalanleihen. Seine Führungsqualitäten und seine strategischen Einsichten haben wesentlich dazu beigetragen, dass das Unternehmen für seine Klarheit und Überzeugung bei festverzinslichen Anlagen bekannt ist.

    „Herzlichen Glückwunsch an Mo für diese prestigeträchtige Auszeichnung. Mohammed hat mit seinem Team eine solide Plattform aufgebaut, die PTAM dabei hilft, die Kreditdynamik im breiten Spektrum der kommunalen Anleiheemittenten zu verstehen. Er ist ein unschätzbares Mitglied unseres Investmentteams", sagte PTAM-CEO Sean Dranfield.

    Über PT Asset Management, LLC (PTAM)
    PTAM ist ein in Chicago ansässiger Boutique-Vermögensverwalter für festverzinsliche Anlagen, der einen zinsunabhängigen Ansatz verfolgt, der darauf abzielt, in unterschiedlichen Marktumgebungen hervorragende langfristige Ergebnisse zu erzielen. Zum 31. Oktober 2025 verwaltete PTAM ein Vermögen in Höhe von 10,9 Milliarden US-Dollar über verschiedene Anlageinstrumente, darunter Investmentfonds, börsengehandelte Fonds (ETFs) und separat verwaltete Konten für institutionelle Anleger.

    Die forschungsorientierte Unternehmenskultur und das Engagement für unabhängige Analysen zeichnen PTAM in der wettbewerbsintensiven Landschaft der festverzinslichen Wertpapiere aus.

    Weitere Informationen finden Sie auf: https://ptam.com
    oder per E-Mail: marketing@ptam.com

    Offenlegung
    Investitionen sind mit Risiken verbunden. Der Verlust des Kapitals ist möglich.
    PT Asset Management, LLC („PTAM") ist der Berater für die PTAM-Fonds, die von ALPS Distributors, Inc. vertrieben werden.
    2025 PT Asset Management, LLC. Alle Rechte vorbehalten. 

    Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2837924/PT_Asset_Management_Logo.jpg 



    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/mohammed-murad-von-pt-asset-management-wird-in-das-smiths-2025-all-star-second-team-fur-buyside-director-of-research-aufgenommen-302633441.html





