SCHOTT Pharma: Ergebnisse 2025, Ausblick 2026 & Prognose
Trotz einzelner Gegenwinde bleibt der Wachstumskurs intakt: Die vorläufigen Kennzahlen bis 2029 zeigen steigende Umsätze, robuste Margen und Rückenwind durch Innovationen.
Foto: Martin Schutt - picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild
- Vorläufige Ergebnisse für 2025: Umsatz von 986,2 Mio. Euro mit währungsbereinigtem Wachstum von 5,8 % und EBITDA-Marge von 28,4 %
- Für 2026 wird ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 2-5 % und eine EBITDA-Marge von rund 27 % erwartet
- Mittelfristige Prognose (2027-2029): Umsatz-CAGR von 6-8 % und EBITDA-Marge, die in Richtung 30 % steigt
- Das EBITDA für 2025 wird auf 280,3 Mio. Euro geschätzt, was einem Anstieg von 11,5 % entspricht
- Herausforderungen im Jahr 2026: Geringere Nachfrage nach Glasspritzen aufgrund veränderter Markteinschätzungen eines wichtigen Kunden, aber positive Aussichten durch Innovationen und Investitionen
- Vollständige Ergebnisse werden am 11. Dezember 2025 veröffentlicht, mit einer detaillierten Präsentation für Analysten und Investoren
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Geschäftsbericht (GJ 2025), bei SCHOTT Pharma ist am 11.12.2025.
Der Kurs von SCHOTT Pharma lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 17,970EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,80 % im
Minus.
3 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 17,860EUR das entspricht einem Minus von -0,61 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.811,65PKT (+1,30 %).
-1,53 %
-3,98 %
-3,48 %
-16,54 %
-33,38 %
-34,47 %
