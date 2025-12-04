JPMORGAN stuft Meta auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Meta auf "Overweight" mit einem Kursziel von 800 US-Dollar belassen. "Meta empfängt die Botschaften des Marktes", schrieb Doug Anmuth in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg, in dem unter Berufung auf Kreise von gekürzten Ausgaben für das "Metaverse" die Rede ist. Es sei gut, dass der Konzern auf Anleger höre und bei den Ausgaben disziplinierter werde./rob/tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 11:41 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 11:41 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,74 % und einem Kurs von 568,8EUR auf Tradegate (04. Dezember 2025, 19:22 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Doug Anmuth

Analysiertes Unternehmen: Meta

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 800

Kursziel alt: 800

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

