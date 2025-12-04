    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSCHOTT Pharma AktievorwärtsNachrichten zu SCHOTT Pharma
    Schott Pharma kämpft mit dem Markt - Verhaltene Ziele für 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Schott Pharma senkt Umsatzprognose für 2026.
    • Operative Marge wird unter Markterwartungen erwartet.
    • Mittelfristig 6-8% Umsatzwachstum bis 2029 geplant.
    Foto: Martin Schutt - picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

    MAINZ (dpa-AFX) - Der Pharmazulieferer Schott Pharma kämpft weiter mit der Marktunsicherheit und nimmt sich für das neue Geschäftsjahr überraschend niedrige Umsatzziele vor. Im Geschäftsjahr 2026 (Ende September) dürfte der Erlös währungsbereinigt um 2 bis 5 Prozent wachsen, teilte das Unternehmen überraschend am Donnerstagabend in Mainz mit. Am Markt wurde dem Unternehmen zufolge allerdings mit gut 8 Prozent Anstieg gerechnet. Bei der operativen Marge (Ebitda) gehen die Mainzer von 27 Prozent aus und damit ebenfalls weniger als von Experten mit fast 29 Prozent erwartet. Die Aktie gab nachbörslich rund zwei Prozent nach.

    Den mittelfristigen Ausblick für die Jahre 2027 bis 2029 aktualisierte das Unternehmen aus dem SDax. So soll zwischen im Schnitt ein jährliches Umsatzwachstum von 6 bis 8 Prozent erzielt werden. Die operative Marge soll sich in Richtung 30 Prozent erhöhen.

    Die vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 entsprächen den Markterwartungen, hieß es weiter. Der Umsatz wuchs währungsbereinigt um 5,8 Prozent auf 986,2 Millionen Euro. Die operative Marge sei währungsbereinigt von 26,9 auf 28,4 Prozent geklettert.

    Die detaillierten Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr kommen in einer Woche am 11. Dezember./men/mis

    SCHOTT Pharma

    -5,03 %
    -8,80 %
    -8,12 %
    -20,64 %
    -37,20 %
    -38,18 %
    ISIN:DE000A3ENQ51WKN:A3ENQ5

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SCHOTT Pharma Aktie

    Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,40 % und einem Kurs von 17,86 auf Tradegate (04. Dezember 2025, 19:18 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SCHOTT Pharma Aktie um -8,80 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,12 %.

    Die Marktkapitalisierung von SCHOTT Pharma bezifferte sich zuletzt auf 2,56 Mrd..

    SCHOTT Pharma zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8800 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 23,833EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 28,00EUR was eine Bandbreite von +23,53 %/+64,71 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
