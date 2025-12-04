ANALYSE-FLASH
DZ Bank hebt Stellantis um zwei Stufen auf 'Kaufen'
- DZ Bank stuft Stellantis von "Verkaufen" auf "Kaufen"
- Fairer Wert steigt von 7,50 auf 13,00 Euro
- Aufweichung des Verbrennerverbots begünstigt Margen
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat Stellantis von "Verkaufen" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 7,50 auf 13,00 Euro angehoben. Analyst Matthias Volkert verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf gleich zwei Gründe. So habe US-Präsident Donald Trump die Effizienzstandards seines Vorgängers einkassiert und in Europa zeichne sich die Aufweichung eines Verbrennerverbots bis 2035 ab. Dies sollte dem Autobauer "in die Karten spielen", schrieb er. Die Verbrennertechnologie begünstigt laut Volkert höhere Margen und zudem sinke zumindest vorerst der Druck, massiv in Elektro-/Batterietechnologie zu investieren./ck/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 17:29 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 17:32 / MESZ
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stellantis Aktie
Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,88 % und einem Kurs von 10,22 auf Tradegate (04. Dezember 2025, 19:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stellantis Aktie um +14,62 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +21,70 %.
Die Marktkapitalisierung von Stellantis bezifferte sich zuletzt auf 29,97 Mrd..
Stellantis zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 8,2100 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,2500EUR.
