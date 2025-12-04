Börsen Update
Börsen Update USA - 04.12. - US Tech 100 schwach -0,20 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones steht bei 47.880,06 PKT und verliert bisher -0,03 %.
Top-Werte: NVIDIA +2,23 %, Caterpillar +1,97 %, IBM +1,78 %, JPMorgan Chase +1,76 %, American Express +1,23 %
Flop-Werte: Unitedhealth Group -2,38 %, Apple -1,59 %, The Home Depot -1,44 %, 3M -1,42 %, Amazon -1,39 %
Der US Tech 100 steht bei 25.558,40 PKT und verliert bisher -0,20 %.
Top-Werte: AppLovin Registered (A) +4,63 %, Meta Platforms (A) +3,95 %, Microchip Technology +2,84 %, Fortinet +2,65 %, Constellation Energy +2,60 %
Flop-Werte: Intel -5,94 %, Marriott International Registered (A) -3,53 %, Micron Technology -2,80 %, ASML Holding NV NY -2,35 %, Costco Wholesale -2,27 %
Der S&P 500 steht bei 6.854,25 PKT und gewinnt bisher +0,03 %.
Top-Werte: Dollar General Corporation +9,44 %, GE Vernova +5,60 %, AppLovin Registered (A) +4,63 %, Generac Holdings +4,07 %, Meta Platforms (A) +3,95 %
Flop-Werte: Intel -5,94 %, Wynn Resorts -5,60 %, Lyondellbasell Industries -4,88 %, Albemarle -4,83 %, Kroger -4,57 %
