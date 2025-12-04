Milliarden-Gräber: Metaverse - Wetterleuchten für die KI-Datencenter-Blase!

Meta hat heute bekannt gegeben, 30% der Metaverse-Mitarbeiter zu entlassen - ist das ein Omen für die absehbar platzende KI-Datencenter-Blase? Meta hat mit Metaverse ca. 70 Milliarden Dollar Verlust gemacht - nun beginnt Mark Zuckerberg die Reißleine zu ziehen (auch die übrigen 70% der Metaverse-Mitarbeiter dürften dort keine Zukunft mehr haben!). Wann passiert das Ziehen der Reißleine bei der KI-Datencenter-Blase - also dem überdimensionierten Ausbau von Datencentern, die in der Dimension schon an der nicht zu liefernden Stromversorgung scheitern? In Sachen Venezuela heute (verdächtige?) Ruhe, aber morgen läuft die Frist aus, die Trump Maduro gegeben hat, das Land zu verlassen..

