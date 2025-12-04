    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMeta Platforms (A) AktievorwärtsNachrichten zu Meta Platforms (A)

    Marktgeflüster

    Milliarden-Gräber: Metaverse - Wetterleuchten für die KI-Datencenter-Blase!

    Wann passiert das Ziehen der Reißleine bei der KI-Datencenter-Blase - also dem überdimensionierten Ausbau von Datencentern

    Meta hat heute bekannt gegeben, 30% der Metaverse-Mitarbeiter zu entlassen - ist das ein Omen für die absehbar platzende KI-Datencenter-Blase? Meta hat mit Metaverse ca. 70 Milliarden Dollar Verlust gemacht - nun beginnt Mark Zuckerberg die Reißleine zu ziehen (auch die übrigen 70% der Metaverse-Mitarbeiter dürften dort keine Zukunft mehr haben!). Wann passiert das Ziehen der Reißleine bei der KI-Datencenter-Blase - also dem überdimensionierten Ausbau von Datencentern, die in der Dimension schon an der nicht zu liefernden Stromversorgung scheitern? In Sachen Venezuela heute (verdächtige?) Ruhe, aber morgen läuft die Frist aus, die Trump Maduro gegeben hat, das Land zu verlassen..

    2. Goldpreis mit 5 bis 15 % Potenzial in 2026 – laut Branchenverband

     

    Das Videdo "Milliarden-Gräber: Metaverse - Wetterleuchten für die KI-Datencenter-Blase!" sehen Sie hier..



    Autor
    Markus Fugmann
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
    Verfasst von Markus Fugmann
