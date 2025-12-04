Wenig bewegt nach jüngster Erholungsrally

Schokolade - eine Idee zum ersten Advent...





Die Weihnachtszeit naht. Für uns eine Zeit des Schokoladengenusses.. aber nicht für alle Regionen der Welt





Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11695/board/20251129223502-01.jpg





Noch immer dominiert Europa beim Verzehr…. Insbesondere Schweizer Schokolade ist ja weltberühmt





Region / Country Estimated Per Capita Consumption (kg/year) Europe (average) ~8.0 kg North America (USA) ~5.5 kg Japan ~2.2 kg Singapore / APAC (est) ~3.0 kg *

Source ChatGPT

In Asien liegt der Verbrauch deutlich niedriger. Im Vergleich mit dem Statista Graph sehen wir aber auch, dass es Schwankungen in den Angaben gibt.









In den letzten Monaten ist der Kakaopreis deutlich gefallen.





Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11695/board/20251129223614-02.png

Er hat zwar noch nicht wieder den langjährigen Durchschnitt erreicht, aber die Gewinne der Firmen dürften sich demnächst verbessern, da es vielen gelungen ist, das hohe Preisniveau an den Endverbraucher weiterzugeben – genauer gesagt an mich… Ich bin der Endkunde der Schokoladenproduktion.

Experten gehen allerdings nicht davon aus, dass die Hersteller, den Preisrückgang in naher Zukunft an die Supermärkte weitergeben werden, da sie davon ausgehen, dass die Supermärkte die Preise halten und den Gewinn einstreichen würden [1].





Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11695/board/20251129223715-03.png

Da ich leider keine ‚echten‘ historischen Preise finden konnte, habe ich einen ‚averaged retail price‘ berechnet. Was wir sehen, entspricht der Erinnerung: Die Preise sind in den letzten 5 Jahren kontinuierlich gestiegen. Der Rückgang des Kakaopreises ist also nicht an die Endkunden weitergegeben worden.

Betrachtet man bestimmte Produkte, so ist der Milka-Weihnachtsmann seit 2022 um ca 50% im Preis gestiegen. Der Preis einer Ritter-Sport Tafel ist seit 2022 um 67% gestiegen.

Für mich als Schokoladen Verbraucher könnte ein strategisches Investment in einen Schokoladenproduzenten somit eine Chance sein, wieder in bisschen Geld zurückzubekommen.

Für den Markt der Schokoladenprodukte wird ein langsames, aber stetiges Wachstum (approx CAGR 4%) erwartet.

Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11695/board/20251129223801-04.png





Das Wachstum entsteht hierbei primär durch den Shift auf höherwertige Produkte, Partnerschaften und Events (wie zB Valentines Day)





Firmen

Wir haben heute einen Mix aus Schokolade-Produzenten (Barry-Callebaut, JB Cocoa, Olam) - also den Vorprodukten und Süsswarenherstellern (Mondelez, Hershey, Tootsie, Delfi, Morinaga, Morozoff, Meiji, Lindt, Cloetta) - den Endprodukten.





Barry Callebaut

Barry Callebaut ist einer der wichtigsten Lieferanten für Chocolate-Vor-Produkte für die großen Lebensmittelkonzerne wie Nestle, Hershey und Mondelez. Analysten betrachten Barry Callebaut als unterbewertet [2].

Cloetta

Cloetta ist eine schwedische Firma, die Schokolade, Candies und Nüsse produziert – hauptsächlich in Nord-Europa.

Delfi

Manche Menschen sagen, ‚Delfi ist das Hershey aus Indonesien‘.

Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11695/board/20251129224048-05.png





Delfi ist hauptsächlich in Indonesien aktiv.

Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11695/board/20251129224126-06.png





Im Annual Report 2024 erklärte das Management den Umsatzrückgang mit den hohen Kakao-Preisen und der Währungsschwäche gegenüber dem US-Dollar.





Hershey

Hershey ist einer größten Schokoladenhersteller der Welt. Hershey vertreibt seine Produkte unter den Marken Reese’s, Kisses, Hersheys und KitKat. Ein Kritikpunkt ist, dass Hershey in seinen Rezepturen weniger Kakao und mehr Zucker verwendet – es ist halt einfach günstiger.





JB Foods

JB Cocoa ist eine Tochter der JB Foods und wurde in 2000 gegründet und ist ein großer Produzent für Kakao-Masse, Kakao-Butter und Kakao-Pulver. JB Cocoa unterhält Produktionsstätten in Indonesien und Malaysia.

JB Cocoa hat Niederlassungen hauptsächlich in Asien, aber interessanterweise auch in Estland, Schweiz und den USA.

Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11695/board/20251129224501-07.png

Source JB Cocoa









Lindt

Lindt produziert Tafelschokolade, Pralinen und natürlich den ikonischen Goldhasen.





Mondelez

Mondelez ist ein großer US-amerikanischer Süsswaren-Hersteller. Zu den bekanntesten Marken gehören Toblerone, Milka, Oreo, Cadbury, Daim. Es gibt auch andere Lebensmittel wie Philadelphia-Frischkäse, Miracel-Whip.

Morinaga

Die Firma Morinaga wurde 1899 als westlicher Condectionery Shop gegründet.

Morozoff

Morozoff ist eine der führenden japanischen Confiserien – ausgehend von einem Chocolate-Shop, der 1931 in Kobe gegründet worden war. Morozoff hat sich auf westliche Produkte spezialisiert.

Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11695/board/20251129224646-08.jpg

FEUILLAGE: Source Morozoff Website

FEUILLAGE ist einer der Best-Seller im Angebot.





Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11695/board/20251129224724-09.jpg









Denmark Cream Cheese Cake

Morozoff’s Denmark Cream Cheese Cake was first launched in 1969

Morozoff gilt als Begründer der Valentines-Day in Japan. Sie haben dort eine andere Tradition ais im Westen. Am Valentinsday – dem 14. Februar schenken Frauen den Männern Schokolade - wobei unterschieden wird, zwischen der Schokolade, die man seinem Liebsten gibt und der Schokolade, die man Freunden, Kollegen gibt (denen man verplichtet ist).

Je nachdem gibt es sehr elegante und teure Produkte - oder auch einfache Minitafeln. Ich denke, daran verdienen sie gut.

Allerdings ist das Geschäft auf Japan beschränkt und da die Bevölkerung zurückgeht, sind die Wachstumsaussichten beschränkt.

Morozoff hat einige (wenige) Filialen im Ausland eröffnet

-Cambodia

-Shanghai

-HongKong

-Taiwan

Olam Group

Olam produziert weltweit landwirtschaftliche Produkte: Kaffee, Kakao, Milch, Nüsse, Gewürze, Ölsamen, Speiseöle, Reis, Baumwolle, Hühnchen. In 2016 war Olam Peru, der zweitgrößte Exporteur für Kaffee aus Peru [4].

37 Prozent des Umsatzes kam in 2016 aus den Sparten Kaffee und Kakao

Tootsie Roll

Tootsie Roll ist eine Caramell und Schokoladen rolle, die von der gleichnamigen Firma seit 1907 produziert wird. Neben dem Originalrezept gibt es inzwischen auch zahlreiche andere Geschmacksrichtungen.

Kennzahlen

Rentabilität

Eigenkapital Rendite





Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11695/board/20251129224845-10.png





Hershey sticht deutlich heraus – und das liegt primär am hohen Fremdkapitalhebel – auch Mondelez liegt mit RoE/RoA von 2.9 auf einem hohen Wert. Echte Profitabilität zeigt Lindt.









Brutto-Marge

Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11695/board/20251129224930-11.png





Auch hier liegt Lindt ganz vorn. An zweiter Stelle mit 50% Bruttomarge liegt Morozoff. Die Bruttomargen sind über viele Jahre stabil.









Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11695/board/20251129225014-12.png









Bei den Nettomargen ist mehr Bewegung. Vorn liegen hier interessanterweise die Firmen mit den hohen Schulden.

Valuation

P/E current





Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11695/board/20251129225105-14.png









Die gute Profitabilität von Lindt kommt mit einem Preis – Lindt ist hoch bewertet. Ein P/E von über 30 ist mir zu viel für einen (Premium) Lebensmittelhersteller. Niedrig bewertet sind Delfi und Cloetta.









Performance





Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11695/board/20251129225202-15.png





Auf der langen Zeitachse zeigt Lindt die beste Performance. Hershey war lange mit vorn dabei und hat in 2025 angebaut.









Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11695/board/20251129225252-16.png

Auf der mittleren Zeitachse ist wenig passiert. Barry Callebaut ist sogar um 35% gefallen. Am besten hat Cloetta mit 56% abgeschnitten.





Auf der kurzen Zeitachse – 1 Year: Cloetta liegt immernoch vorn und Barry Callebaut hat wieder aufgeholt. JB Foods ist gerade im November angesprungen. Deutlich im Minus ist Olam (-21%)





Growth

Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11695/board/20251129225341-17.png





Schauen wir uns das historische Umsatzwachstum an, so stechen JB Foods und Barry Callebaut deutlich heraus.

Cloetta möchte mit ihrem ‚Pick und Mix‘-Produkt in neue Märkte expandieren – Deutschland, UK und USA.

In Deutschland wird es interessant, ob sie dabei eine gute Marge erhalten, da Deutschland ja traditionell starke Handelskonzerne hat. Manche Hersteller beklagen sich, dass sie in Deutschland ‚Regale mieten‘ müssen.

Analyst Consensus

Betrachten wir die Forecasts, so trauen die Analysten Barry Callebaut am meisten zu.





Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11695/board/20251129225443-18.png









Dividend Yield

Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11695/board/20251129225537-19.png





Die höchste Dividendenrendite zeigt Cloetta – allerdings schwankt sie auch deutlich.

Summary

Barry Callebaut

Einer der größten Pluspunkte ist die starke Marke und die gute Vernetzung mit ihren Kunden. Die Marge ist leider in 2025 deutlich geschrumpft – allerdings ist da vermutlich der Effekt des Cacao Preis-Verfalls noch nicht sichtbar. Das sollte also besser werden. Der Markt antizipiert das und der Kurs ist in den letzten Monaten wieder deutlich gestiegen.

Barry Callebaut verkauft nicht an Endverbraucher, sondern an ebenfalls große Konzerne. Die Achterbahn fahrt beim Kakaopreis hat Barry Callebaut veranlasst im Juli 2025 den Ausblick zu senken [5].

Lässt man ChatGPT einmal die financial statements betrachten, sieht man, dass die Verkaufserlöse in lokalen Währungen in 2024/2025 um 49% gestiegen sind, während das Volumen um 6.8% gefallen ist. Daraus lässt sich schliessen, dasss es Barry Callebaut gelungen ist, höherer Preise an die Süsswarenhersteller (Lindt, Mondelez) weiterzugeben.

Andererseits ist es Lindt gelungen, trotz der hohen Kakaopreise die Marge zu halten, während die Marge bei Barry Callebaut in 2025 erodiert ist. Das spricht eher für eine schwache Preissetzungsmacht.

Cloetta

Bei Cloetta gefallen mir die Zahlen, gute Margen, die Verschuldung nicht zu hoch und eine ansprechende Dividendenrendite. Allerdings habe ich von dieser Firma noch nie etwas gehört und ich kenne auch keine einzige der Marken…

Ich such noch ein bisschen und nehm es mal auf die Liste

Delfi

Die Profitabilität ist eher schwach – eine Bruttomarge von 6.3%. Die Verschuldung D/E lag 2023 noch bei 155%, inzwischen ‚nur‘ noch bei 99%. Das ist mir persönlich zu viel. Das Umsatzwachstum der letzten Jahre war sehr gut. Aber das wird mich nicht umstimmen. Ich möchte zwar gern mehr Werte aus Indonesien – aber eine Schokoladenfirma ist dann vielleicht nicht die richtige Wahl.

Hershey

Hershey kommentierte, dass die Steigerungen beim Kakaopreis nur geringe Auswirkungen auf die Verkaufszahlen hatten. Ein Indiz für eine starke Preissetzungsmacht. Das ist erstmal gut. Auch die starken Margen unterstützen das. Aber auch hier stört mich die hohe Verschuldung von D/E = 115%.

JB Foods

Der größte Pluspunkt ist sicherlich das starke Umsatzwachstum der letzten Jahre – allerdings ist die Nettomarge mit 1.4% sehr gering. Der Kakaopreis zeigt starke Schwankungen und kann die Firme bei einer so geringen Marge schnell in Schwierigkeiten bringen.

Dazu kommt, dass eine kleine Firma im Vergleich zu den Schwergewichten der Branche wie Barry Callebaut und Olam weniger gut Preise verhandeln kann.

JB Foods bietet Chancen, ist aber ein eher spekulatives Investment und die Idee war ja eigentlich Risiko zu reduzieren. Also werde ich hier nicht einsteigen.

Lindt

Hat die stärkste Marke und eine beeindruckende Stock-Performance. Das aktuelle P/E liegt bei 42 – das ist mir einfach zu teuer. Letztlich ist Schokolade auch nur ein Lebensmittel und das Wachstum rechtfertigt nicht ein so hohes KGV.

Morinaga

Morinaga ist im Bereich der Tafelschokokaden eine beliebte Marke, aber nicht so stark im margenstarken Premiumsegment, welches eher von Godiva und Morozoff dominiert wird.

Für Morinaga sprciht die günstige Bewertung

Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11695/board/20251129225737-20.jpg





Source Simply Wall Street

Simply Wall Street betrachtet Morinaga als unterbewertet auf Basis von P/E und DCF [3].

Morozoff

Ein Pluspunkt ist die Ausrichtung als Premium-Hersteller. Wenn das zukünftige Marktwachstum über Premiumangebote verläuft, dann ist Morozoff dafür gut positioniert. In diesem Feld ist Morozoff ganz klar die low-risk Option.

Olam Group

Ein Problem ist die sehr hohe Verschuldung. Trotz der guten Wachstumszahlen, ist die Verschuldung für mich ein Ausschlußkriterium.

Summary

Um das Risiko zu reduzieren, muss man auf Renditeerwartung verzichten. Die low-Risiko Option wäre Morozoff eventuell Morinaga

Cloetta hat ebenfalls eine gute Risk-Return balance. Die werde ich auch mit auf die Liste nehmen.





References

[1] https://www.manager-magazin.de/politik/europa/schokolade-fas…

[2] https://seekingalpha.com/article/4801539-barry-callebaut-the…

[3] https://finance.yahoo.com/news/morinaga-tse-2201-undervalued…

[4] https://seekingalpha.com/article/4094506-olam-international-…

[5] https://www.ft.com/content/ccc267dc-f257-4528-a0d3-2efb76215…



