Friedrich Vorwerk Group - Aktie steigt rasant +6,43 % - 04.12.2025

Die Friedrich Vorwerk Group Aktie notiert aktuell bei 84,45€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +6,43 % zugelegt, was einem Anstieg von +5,10 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,39 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Friedrich Vorwerk Group Aktie. Nach einem Plus von +3,39 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 84,45€, mit einem Plus von +6,43 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Friedrich Vorwerk Group ist ein führender Anbieter von Infrastrukturlösungen für Energieversorgungsunternehmen, spezialisiert auf Gas-, Strom- und Wasserstoffinfrastruktur. Das Unternehmen ist in Deutschland marktführend und expandiert in Europa. Hauptkonkurrenten sind Bilfinger und Herrenknecht. Vorwerks Alleinstellungsmerkmal liegt in innovativen Technologien und der Integration von Wasserstofflösungen.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Friedrich Vorwerk Group einen Gewinn von +20,44 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Friedrich Vorwerk Group Aktie damit um -6,30 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,53 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Friedrich Vorwerk Group eine positive Entwicklung von +193,81 % erlebt.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,09 % geändert.

Friedrich Vorwerk Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,30 % 1 Monat -12,53 % 3 Monate +20,44 % 1 Jahr +199,62 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung und Bewertung der Friedrich Vorwerk Group Aktie, wobei technische Chart-Analysen, fundamentale Faktoren und externe Einflüsse im Fokus stehen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Friedrich Vorwerk Group eingestellt.

Informationen zur Friedrich Vorwerk Group Aktie

Es gibt 20 Mio. Friedrich Vorwerk Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,68 Mrd.EUR € wert.

Deutsche Aktien legen zu, US-Börsen treten auf der Stelle: Vor allem Nebenwerte glänzen, während einzelne Schwergewichte dies- und jenseits des Atlantiks deutlich verlieren.

Ob die Friedrich Vorwerk Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.