    BARCLAYS stuft Schott Pharma auf 'Overweight'

    LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Schott Pharma nach Geschäftsjahres-Eckdaten und einem Ausblick auf Overweight" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Analyst Pallav Mittal attestierte dem Pharmaverpackungshersteller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie Eckdaten im Erwartungsrahmen. Er rechnet aber mit einer negativen Kursreaktion, weil das bis Ende September laufende neue Geschäftsjahr ein Übergangsjahr werde und die mittelfristigen Ziele gesenkt wurden. Kurzfristiger Gegenwind im Bereich Drug Delivery Systems (DDS) sei auch keine gute Nachricht für die Konkurrenten Gerresheimer und Ypsomed./tih/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 19:21 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 19:22 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,64 % und einem Kurs von 18,00EUR auf Tradegate (04. Dezember 2025, 21:29 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BARCLAYS
    Analyst: Pallav Mittal
    Analysiertes Unternehmen: Schott Pharma
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 28
    Kursziel alt: 28
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



