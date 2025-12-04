Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 04.12.2025
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 04.12.2025 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Intel
Tagesperformance: -7,37 %
Platz 1
Performance 1M: +10,93 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Intel im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie hat sich in den letzten 14 Tagen positiv entwickelt, was auf Spekulationen über eine mögliche Zusammenarbeit mit Apple zurückzuführen ist. Dennoch gibt es Bedenken, dass diese Kursgewinne nicht nachhaltig sind, da viele Anleger die fundamentalen Daten als unverändert betrachten und technische Aspekte wie 'Gaps' kritisch hinterfragen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Intel eingestellt.
ON Semiconductor
Tagesperformance: -4,17 %
Platz 2
Performance 1M: +12,57 %
Marriott International Registered (A)
Tagesperformance: -4,12 %
Platz 3
Performance 1M: +15,09 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: +3,81 %
Platz 4
Performance 1M: +5,67 %
Micron Technology
Tagesperformance: -3,56 %
Platz 5
Performance 1M: +1,34 %
Meta Platforms (A)
Tagesperformance: +3,30 %
Platz 6
Performance 1M: +0,34 %
ASML Holding NV NY
Tagesperformance: -2,97 %
Platz 7
Performance 1M: +5,39 %
Fortinet
Tagesperformance: +2,84 %
Platz 8
Performance 1M: -5,25 %
Intuit
Tagesperformance: +2,40 %
Platz 9
Performance 1M: -5,07 %
Marvell Technology
Tagesperformance: -2,34 %
Platz 10
Performance 1M: +11,76 %
Lam Research
Tagesperformance: -2,04 %
Platz 11
Performance 1M: -0,84 %
Constellation Energy
Tagesperformance: +2,01 %
Platz 12
Performance 1M: -4,51 %
