Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 04.12.2025
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 04.12.2025 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Dollar General Corporation
Tagesperformance: +11,12 %
Tagesperformance: +11,12 %
Platz 1
Performance 1M: +12,40 %
Performance 1M: +12,40 %
Intel
Tagesperformance: -7,34 %
Tagesperformance: -7,34 %
Platz 2
Performance 1M: +10,93 %
Performance 1M: +10,93 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Intel im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie hat sich in den letzten 14 Tagen positiv entwickelt, was auf Spekulationen über eine mögliche Zusammenarbeit mit Apple zurückzuführen ist. Dennoch gibt es Bedenken, dass diese Kursgewinne nicht nachhaltig sind, da viele Anleger die fundamentalen Daten als unverändert betrachten und technische Aspekte wie 'Gaps' kritisch hinterfragen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Intel eingestellt.
Lyondellbasell Industries
Tagesperformance: -6,44 %
Tagesperformance: -6,44 %
Platz 3
Performance 1M: -1,72 %
Performance 1M: -1,72 %
Albemarle
Tagesperformance: -5,66 %
Tagesperformance: -5,66 %
Platz 4
Performance 1M: +33,38 %
Performance 1M: +33,38 %
Wynn Resorts
Tagesperformance: -5,54 %
Tagesperformance: -5,54 %
Platz 5
Performance 1M: +4,79 %
Performance 1M: +4,79 %
Kroger
Tagesperformance: -4,88 %
Tagesperformance: -4,88 %
Platz 6
Performance 1M: +3,40 %
Performance 1M: +3,40 %
GE Vernova
Tagesperformance: +4,83 %
Tagesperformance: +4,83 %
Platz 7
Performance 1M: +2,68 %
Performance 1M: +2,68 %
Lennar Registered (A)
Tagesperformance: -4,35 %
Tagesperformance: -4,35 %
Platz 8
Performance 1M: +9,18 %
Performance 1M: +9,18 %
Dow
Tagesperformance: -4,28 %
Tagesperformance: -4,28 %
Platz 9
Performance 1M: +1,74 %
Performance 1M: +1,74 %
Marriott International Registered (A)
Tagesperformance: -4,09 %
Tagesperformance: -4,09 %
Platz 10
Performance 1M: +15,09 %
Performance 1M: +15,09 %
ON Semiconductor
Tagesperformance: -4,03 %
Tagesperformance: -4,03 %
Platz 11
Performance 1M: +12,57 %
Performance 1M: +12,57 %
Hewlett Packard Enterprise
Tagesperformance: +3,82 %
Tagesperformance: +3,82 %
Platz 12
Performance 1M: -8,57 %
Performance 1M: -8,57 %
Emcor Group
Tagesperformance: +3,72 %
Tagesperformance: +3,72 %
Platz 13
Performance 1M: -9,06 %
Performance 1M: -9,06 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: +3,69 %
Tagesperformance: +3,69 %
Platz 14
Performance 1M: +5,67 %
Performance 1M: +5,67 %
Dell Technologies Registered (C)
Tagesperformance: +3,63 %
Tagesperformance: +3,63 %
Platz 15
Performance 1M: -15,67 %
Performance 1M: -15,67 %
Western Digital
Tagesperformance: +3,55 %
Tagesperformance: +3,55 %
Platz 16
Performance 1M: -0,02 %
Performance 1M: -0,02 %
Qnity Electronics
Tagesperformance: +3,55 %
Tagesperformance: +3,55 %
Platz 17
Performance 1M:
Performance 1M:
Builders Firstsource
Tagesperformance: -3,51 %
Tagesperformance: -3,51 %
Platz 18
Performance 1M: +0,28 %
Performance 1M: +0,28 %
Micron Technology
Tagesperformance: -3,51 %
Tagesperformance: -3,51 %
Platz 19
Performance 1M: +1,34 %
Performance 1M: +1,34 %
Meta Platforms (A)
Tagesperformance: +3,43 %
Tagesperformance: +3,43 %
Platz 20
Performance 1M: +0,34 %
Performance 1M: +0,34 %
Oracle
Tagesperformance: +3,37 %
Tagesperformance: +3,37 %
Platz 21
Performance 1M: -18,57 %
Performance 1M: -18,57 %
Alexandria Real Estate Equities
Tagesperformance: -3,35 %
Tagesperformance: -3,35 %
Platz 22
Performance 1M: -13,01 %
Performance 1M: -13,01 %
Williams Companies
Tagesperformance: +3,26 %
Tagesperformance: +3,26 %
Platz 23
Performance 1M: +4,90 %
Performance 1M: +4,90 %
Hormel Foods
Tagesperformance: +3,22 %
Tagesperformance: +3,22 %
Platz 24
Performance 1M: +9,08 %
Performance 1M: +9,08 %
Generac Holdings
Tagesperformance: +3,21 %
Tagesperformance: +3,21 %
Platz 25
Performance 1M: -2,77 %
Performance 1M: -2,77 %
United Parcel Service Registered (B)
Tagesperformance: -3,13 %
Tagesperformance: -3,13 %
Platz 26
Performance 1M: +3,91 %
Performance 1M: +3,91 %
Mohawk Industries
Tagesperformance: -3,04 %
Tagesperformance: -3,04 %
Platz 27
Performance 1M: +2,33 %
Performance 1M: +2,33 %
Tapestry
Tagesperformance: +2,99 %
Tagesperformance: +2,99 %
Platz 28
Performance 1M: +4,00 %
Performance 1M: +4,00 %
Raymond James Financial
Tagesperformance: +2,95 %
Tagesperformance: +2,95 %
Platz 29
Performance 1M: -1,09 %
Performance 1M: -1,09 %
United Airlines Holdings
Tagesperformance: -2,94 %
Tagesperformance: -2,94 %
Platz 30
Performance 1M: +13,07 %
Performance 1M: +13,07 %
Hilton Worldwide Holdings
Tagesperformance: -2,93 %
Tagesperformance: -2,93 %
Platz 31
Performance 1M: +7,43 %
Performance 1M: +7,43 %
Invesco
Tagesperformance: +2,87 %
Tagesperformance: +2,87 %
Platz 32
Performance 1M: +2,28 %
Performance 1M: +2,28 %
Fortinet
Tagesperformance: +2,84 %
Tagesperformance: +2,84 %
Platz 33
Performance 1M: -5,25 %
Performance 1M: -5,25 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: +2,81 %
Tagesperformance: +2,81 %
Platz 34
Performance 1M: -3,69 %
Performance 1M: -3,69 %
Baxter International
Tagesperformance: -2,80 %
Tagesperformance: -2,80 %
Platz 35
Performance 1M: +2,57 %
Performance 1M: +2,57 %
Corning
Tagesperformance: +2,76 %
Tagesperformance: +2,76 %
Platz 36
Performance 1M: -4,14 %
Performance 1M: -4,14 %
HP
Tagesperformance: +2,71 %
Tagesperformance: +2,71 %
Platz 37
Performance 1M: -7,02 %
Performance 1M: -7,02 %
Aptiv Swiss Holdings Limited Registered
Tagesperformance: -2,61 %
Tagesperformance: -2,61 %
Platz 38
Performance 1M: -4,93 %
Performance 1M: -4,93 %
J.M. Smucker
Tagesperformance: -2,48 %
Tagesperformance: -2,48 %
Platz 39
Performance 1M: -3,35 %
Performance 1M: -3,35 %
Weyerhaeuser
Tagesperformance: -2,45 %
Tagesperformance: -2,45 %
Platz 40
Performance 1M: -3,82 %
Performance 1M: -3,82 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte