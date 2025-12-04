BARCLAYS stuft RIO TINTO auf 'Overweight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Rio Tinto von 5375 auf 5450 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Auf dem Kapitalmarkttag des Rohstoffkonzerns seien in vielerlei Hinsicht die Erwartungen erfüllt worden, schrieb Amos Fletcher in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Kostenkürzungen könnten aber beim operativen Gewinn etwas Aufwärtspotenzial für den Konsens im Jahr 2030 mit sich bringen, wenn sie vollständig erreicht würden./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 19:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 19:25 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,53 % und einem Kurs von 63,32EUR auf Tradegate (04. Dezember 2025, 21:35 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Amos Fletcher
Analysiertes Unternehmen: RIO TINTO
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 54,5
Kursziel alt: 53,75
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
