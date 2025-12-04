DXC und Aptys Solutions gehen Partnerschaft zur Modernisierung der Zahlungsanbindung von US-Finanzinstituten ein

ASHBURN, Virginia, 4. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), ein führender Technologie- und Innovationspartner für Unternehmen, und Aptys Solutions, ein Anbieter von End-to-End-Zahlungslösungen für mehr als 5500 US-Finanzinstitute, gaben heute eine strategische Partnerschaft bekannt, um die Modernisierung des Zahlungsverkehrs zu beschleunigen sowie die Art und Weise zu vereinfachen, wie Finanzinstitute (FIs) Zahlungsdienste netzwerk- und kanalübergreifend anbinden und verwalten. Die Partnerschaft wird es Finanzinstituten ermöglichen, ihre Effizienz zu steigern, das Betriebsrisiko zu verringern sowie die Erfahrungen ihrer Kunden und Mitglieder zu verbessern.

Aptys Solutions bietet eine einheitliche Zahlungsplattform, die ACH, Überweisungen, Sofortzahlungen (FedNow und RTP ), Bildaustausch sowie digitale Kanäle unterstützt, zusammen mit Verzeichnisdiensten, Betrugskontrollen und Tools für das Management von Finanzmitteln. Im Rahmen dieser Partnerschaft wird DXC die Konnektivitäts- und Orchestrierungsfunktionen von Aptys für den Zahlungsverkehr in sein Portfolio für die Transformation des Bankwesens integrieren, wodurch Finanzinstitute in die Lage versetzt werden, die Zahlungsverarbeitung zu rationalisieren, die Interoperabilität zwischen den Systemen zu verbessern sowie die Gesamtbetriebskosten zu senken.

Gemeinsam haben DXC und Aptys das Ziel, den Zugang zu Bankinnovationen der nächsten Generation zu demokratisieren. Während das Netzwerk von Aptys mit mehr als 5500 Gemeinschaftsbanken und Kreditgenossenschaften einen wichtigen Teil des US-Finanzsystems darstellt, haben diese Institutionen oft nicht den gleichen Zugang zu den hochmodernen Funktionen wie die größten Banken. Durch diese Partnerschaft können Finanzdienstleister jeder Größe nun das Modernisierungs- und Innovationspaket von DXC nutzen – einschließlich eingebetteter Finanzdienstleistungen, digitaler Vermögenswerte und KI-gesteuerter Services –, die nahtlos über die Zahlungsplattform von Aptys bereitgestellt werden.

„Finanzdienstleister suchen nach praktischen Möglichkeiten, den Zahlungsverkehr zu modernisieren sowie gleichzeitig Kosten, Komplexität und Risiken zu beherrschen", sagt Sandeep Bhanote, globaler Leiter und General Manager Financial Services bei DXC. „Durch die Kombination der modernen Zahlungsverkehrsinfrastruktur von Aptys mit der umfassenden Erfahrung von DXC im Bereich des Kernbankwesens unterstützen wir Finanzinstitute dabei, einen schrittweisen, pragmatischen Ansatz zur Modernisierung zu verfolgen."