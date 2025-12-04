Wacker Neuson - Aktie unter Druck -4,21 % - 04.12.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die Wacker Neuson Aktie. Sie fällt um -4,21 % auf 24,450€. Nach dem gestrigen Anstieg von +7,02 %, geht es heute bei der Wacker Neuson Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Wacker Neuson ist ein führender Hersteller von Baugeräten und Kompaktmaschinen, bekannt für innovative Technologien und ein breites Produktportfolio. Hauptkonkurrenten sind Caterpillar, Volvo und JCB. Das Unternehmen hat eine starke Marktstellung in Europa und Nordamerika.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Wacker Neuson-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +7,83 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Wacker Neuson Aktie damit um +33,59 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +35,29 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +73,42 % gewonnen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,07 % geändert.

Wacker Neuson Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +33,59 % 1 Monat +35,29 % 3 Monate +7,83 % 1 Jahr +85,95 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Wacker Neuson Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Wacker Neuson Aktie, die kürzlich um fast 20 % gestiegen ist, im Kontext eines möglichen Übernahmeangebots durch Doosan Bobcat. Nutzer erwarten ein Angebot zwischen 26 und 30 Euro pro Aktie, während einige den aktuellen Kurs von etwa 18 Euro als zu hoch empfinden. Zudem äußern viele Bedenken über die langfristige Zukunft des Unternehmens in Deutschland, insbesondere aufgrund hoher Energiekosten und der Gefahr einer Produktionsverlagerung ins Ausland.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Wacker Neuson eingestellt.

Informationen zur Wacker Neuson Aktie

Es gibt 70 Mio. Wacker Neuson Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,72 Mrd.EUR € wert.

Deutsche Aktien legen zu, US-Börsen treten auf der Stelle: Vor allem Nebenwerte glänzen, während einzelne Schwergewichte dies- und jenseits des Atlantiks deutlich verlieren.

Die Aktien von Wacker Neuson haben am Dienstag einen signifikanten Anstieg von 25,8 Prozent auf 23,75 Euro verzeichnet, was den höchsten Stand seit rund zweieinhalb Monaten darstellt. Diese Entwicklung ist auf die Aussicht eines Übernahmeangebots …

Wacker Neuson Aktie jetzt kaufen?

Ob die Wacker Neuson Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Wacker Neuson Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.