Wirtschaft
US-Börsen uneinheitlich - Anleger warten auf PCE-Preisindex
Foto: Wallstreet in New York, via dts Nachrichtenagentur
New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-Börsen haben sich am Donnerstag uneinheitlich gezeigt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 47.851 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,1 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.
Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 6.857 Punkten 0,1 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 25.582 Punkten 0,1 Prozent im Minus.
Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 6.857 Punkten 0,1 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 25.582 Punkten 0,1 Prozent im Minus.
Anzeige
Präsentiert von
Anleger zeigten sich am Donnerstag angesichts der Leitzinssitzung der US-Notenbank Federal Reserve in der kommenden Woche abwartend. Nach der Veröffentlichung privater Arbeitsmarktdaten am Mittwoch haben sich die US-Börsen auf ein Niveau eingependelt, bei dem die große Mehrheit der Marktteilnehmer eine Leitzinssenkung erwartet. Mehr Bewegung könnte es am Freitag geben, wenn das von der Fed bevorzugte Inflationsmaß, der PCE-Preisindex, vorgestellt wird.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagabend schwächer: Ein Euro kostete 1,1644 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8588 Euro zu haben.
Der Goldpreis stieg leicht an, am Abend wurden für eine Feinunze 4.210 US-Dollar gezahlt (+0,2 Prozent). Das entspricht einem Preis von 116,23 Euro pro Gramm.
Der Ölpreis stieg unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Donnerstagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 63,30 US-Dollar, das waren 63 Cent oder 1,0 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagabend schwächer: Ein Euro kostete 1,1644 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8588 Euro zu haben.
Der Goldpreis stieg leicht an, am Abend wurden für eine Feinunze 4.210 US-Dollar gezahlt (+0,2 Prozent). Das entspricht einem Preis von 116,23 Euro pro Gramm.
Der Ölpreis stieg unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Donnerstagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 63,30 US-Dollar, das waren 63 Cent oder 1,0 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Gold - CG3AB0 - XD0002747026
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Gold. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Miner2022 schrieb 03.12.25, 15:35
mitdiskutieren »
Also sorry das ich da mein Veto einlegen muß.
Weder geht Gold in 3 Monaten auf 5.000 $ noch steigt Silber auf 100 $.
Das ist unseriös.
Meine Ziele in 2026 für Gold 4.650 $ und für Silber 85 $.
Aber jeder wie er will.
tutznelda schrieb 02.12.25, 15:21
mitdiskutieren »
Es ist eine grassierende Seuche, dass in Deutschland - und auch in diesem Forum - immer mehr Leute unliebsame Diskutanten ausschließen wollen. Wer "Ilse" nicht lesen will, soll doch einfach ihre Beiträge ignorieren. Immerhin steckt in Ilses Beiträgen erheblich mehr Mühe als in bloßen Gefühlswallungen manch anderer Forumsteilnehmer.
Ilses Beiträge würden allerdings wahrscheinlich mehr Anerkennung finden, wenn die Chartanalysen besser erklärt wären. Der Eindruck, dass ein solcher Beitrag für die Selbstbeweihräucherung des Verfassers geschrieben wird, entsteht schnell, wenn der Verfasser die Leser nicht an seinem echten oder vorgeblichen Wissen teilhaben lässt, indem er sie an die Hand nimmt, und mit ihnen Schritt für Schritt den Pfad zur besseren Erkenntnis geht, sondern apodiktisch ein Ergebnis verkündet, das man glauben oder nicht glauben, manchmal jedoch nicht nachvollziehen kann. So ist es mir z.B. jüngst mit Ilses "Umkehrpunkt" gegangen.
Mannipuli schrieb 02.12.25, 14:23
mitdiskutieren »
Der größte Lump im ganzen Land das ist und bleibt der Denunziant
2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte