JEFFERIES stuft Schott Pharma auf 'Hold'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schott Pharma nach Eckdaten für alte Geschäftsjahr und einem vorsichtigen Ausblick auf 2025/26 auf "Hold" mit einem Kursziel von 24,70 Euro belassen. Die Aktien preisten bereits ein langsameres mittelfristiges Umsatzwachstum ein als vor der aktuellen Zielsenkung angepeilt worden war, schrieb James Vane-Tempest in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 15:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 15:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,24 % und einem Kurs von 17,89EUR auf Lang & Schwarz (04. Dezember 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: James Vane-Tempest
Analysiertes Unternehmen: Schott Pharma
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 24,70
Kursziel alt: 24,70
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
