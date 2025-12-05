    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall
    Kaufchance oder weiterer Absturz? Rheinmetall, Evotec und Rohstoff-Highflyer Pasinex Resources im Aktien-Check

    Eine der spannendsten Rohstoff-Aktien derzeit ist wohl Pasinex Resources. Obwohl Zink eher im Schatten anderer Rohstoffe steht, entwickelt sich die Aktie mustergültig. Der Fokus auf hochgradige Projekte soll schon bald positive Cashflows ermöglichen …

    Foto: esg-aktien.de
    Eine der spannendsten Rohstoff-Aktien derzeit ist wohl Pasinex Resources. Obwohl Zink eher im Schatten anderer Rohstoffe steht, entwickelt sich die Aktie mustergültig. Der Fokus auf hochgradige Projekte soll schon bald positive Cashflows ermöglichen und lässt die Aktie weiterhin günstig erscheinen. Günstig ist Rheinmetall nach dem jüngsten Kursrutsch. Dieser Meinung sind jedenfalls Analysten. Die Superbullen sehen den fairen Wert bei 2.500 EUR. Doch es droht auch weitere Absturzgefahr. Um fast 90 % abgestürzt ist die Aktie von Evotec in den vergangenen Jahren. Derzeit wird eine Bodenbildung versucht. Dazu gibt es Hoffnung auf neue Meilensteinzahlungen in 2026.

    Verfasst von ESG Aktien
